Критику Радиодиктанта – 2025 прошлогодней победительницей прервали в эфире: что заявили организаторы

27 октября состоялся 26-й Всеукраинский радиодиктант национального единства. К нему присоединились украинцы со всего мира.

Автором текста Радиодиктанта национального единства 2025 стала писательница Евгения Кузнецова. Текст назывался "Надо жить!", информирует 24 Канал.

Почему Кристина Гоянюк возмутилась?

На одной из львовских локаций писала диктант победительница 2024 года Кристина Гоянюк. Она поделилась своими впечатлениями от написания нынешнего текста. При этом была возмущена.

Знаете, я даже боюсь выразить какое-то слово, чтобы не сказать очень плохо,

– призналась она.

И добавила, что впервые за 26 лет написания этих диктантов это был первый диктант, который свалил ее наповал.

Во-первых, нехорошо прочитан. Сам текст глуповатый. Я не знаю, пусть бы лучше читал этот текст Павел Вышебаба, который в прошлом году диктовал. За ним хоть можно было писать, все знаки препинания..

– не скрывала раздражения Гоянюк.

Ведущий Роман Коляда не дал ей договорить в эфире и перебрал слово себе.

Как организаторы прокомментировали "исключение" Гоянюк из эфира?

После завершения Радиодиктанту в соцсетях начали сетовать, что рекордсменку по написанию диктанта Кристину Гоянюк слишком резко и неожиданно прервали. Председатель правления Суспильного вещания Николай Чернотицкий извинился.

По этому вопросу мы проведем отдельную редакторскую работу. Мы ценим разные точки зрения и не прячемся от критики. Спасибо всем, кто присоединился к Радиодиктанту национального единства. Надо жить!

– написал Чернотицкий.

И добавил, что извинился перед госпожой Гоянюк в телефонном разговоре.

Что сказала сама Гоянюк об этой ситуации?

Кристина Гоянюк дополнила свой комментарий о Радиодиктанте позже Суспильному.

Этот Радиодиктант – если это можно назвать Радиодиктантом – я в этом году писала двадцать шестой раз. Предыдущие двадцать пять лет были хорошие, порой очень хорошие тексты. Хорошо продиктованные, особенно прошлогодний Радиодиктант, который зачитал Павел Вышебаба. А в этом году – это ужас. То, что Наталья Сумская актриса театра, у нее не заберешь, но надо было найти человека, который мог бы правильно продиктовать, а не просто зачитать текст,

– заявила Гоянюк.

Она также добавила, что именно подготовку считает залогом успеха Радиодиктанта.

Написать диктант – это труд. Я начинаю готовиться где-то за месяц: просматриваю орфографические словари, повторяю морфологию, синтаксис, грамматику. Слежу за изменениями в правописании – им крутят, как говорил мой папа, "как цыган торбой". Немножко похвастаюсь: в прошлом году я единственная в Украине написала без единой ошибки,

– заявила она.

Что известно о Кристине Гоянюк?

Кристина – многократная победительница, которая ежегодно участвует в написании и не пропустила ни одного Радиодиктанта.

В прошлом году она не допустила ни одной ошибки в тексте.

Львовянка даже установила рекорд Украины по написанию ежегодных радиодиктантов.

Она врач-бактериолог.

Руководительница Национального Реестра Рекордов Украины Лана Ветрова рассказала, что тексты Кристины по уровню грамотности – одни из лучших в Украине.

В 2020 году Гоянюк также была единственной, которая написала диктант без единой ошибки.

