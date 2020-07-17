Бесспорно, для каждой школы важнейшей составляющей являются учителя, однако для детей играет большую роль и само здание, в котором проходят уроки. И школы по всему миру очень разнообразны, с красивой архитектурой и дизайном. Мы подготовили шесть наиболее интересных, в которых захотите учиться и вы.

Как известно, ученые давно доказали, что у креативно спроектированном пространстве дети учатся с большим увлечением и успехами, пишет Освитория.

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Смотрите ниже самые оригинальные школы, куда дети охотно ходят учиться.

6 самых крутых школ мира, которые поражают своей архитектурой

Школа без стен

В Копенгагене (Дания) есть интересная школа без стен – Orestad Gymnasium. Ее также называют школой в кубе, ведь ее здание сверху похоже на гигантский стеклянный куб, но внутри здания вообще нет стен.

Это интересно тем, что ученики не имеют традиционных классов и комнат - школа разделена на большие учебные зоны, где учащиеся старших классов работают в группах по принципу open space (открытого рабочего пространства). Также здесь есть три большие зоны в центре школы - места для отдыха.

Директор гимназии Аллан Андерсен убежден, что для инновационного преподавания нужен современный дизайн и открытая учебная среда. Ученики школы с ним соглашаются.

Смотрите, как выглядит школа Orestad Gymnasium в Копенгагене: фото



Школа из бамбука

На острове Бали тоже есть уникальная школа Green school, которую считают очень современной. Здание построено с самого распространенного материала в регионе - бамбука, и оснащено солнечными батареями, которые полностью обеспечивают ее электроэнергией.

В школе учителя сочетают традиционные предметы - математику и языки с практическими навыками садоводства, кулинарии и искусствами. Известно, что Green school воспитывает эко-сознательных людей, которые заботятся о планете ради будущих поколений.

Смотрите, как выглядит Green school на острове Бали: фото

Школа с аттракционами

В такой школе действительно хочется проводить весь день. Так, многоуровневая школа Sangam Elementary School в Индии имеет множество небольших окон, а ступенчатую крышу превратили в веселый парк аттракционов с горками, лабиринтами, велодорожками и мягкими газонами.

Кроме того, часть крыши отведена под настоящий огород, за которым ухаживают ученики.

Смотрите, как выглядит Sangam Elementary School: фото

Школа с велодорожками на крыше

Школы в Китае похожи на целые автономные города с собственной инфраструктурой. Так, школа Yangliu County primary School имеет на своей территории также детский сад. А архитектура поражает изобретательностью и функциональностью: крыши помещений превратили в стадионы с разноцветными беговыми дорожками и различными спортивными зонами.

По словам авторов проекта, эта школа является небесным городком, где дети могут вдоволь играть на крыше, когда заканчиваются уроки.

Смотрите, как выглядит Yangliu County primary School: фото

Школа, которая объединяет сообщество

Финские архитекторы создали школу для бедной общины в Камбодже. Для строительства Sra Pou vocational school они использовали кирпич местного происхождения, а в стенах школы оставили много маленьких окон, через которые свет проливается, как сквозь кружево, а вместо дверей поставили разноцветные высокие заслонки.

Интересно, что в этой школе обучают как детей, так и взрослых.

Смотрите, как выглядит Sra Pou vocational school: фото

Школа с партами-гамаками

Школу обновила группа студентов Берлинского института архитектуры. Так, их вдохновила тема драконов, поэтому они школьные коридоры и залы превратили в футуристическое пространство творчества, отдыха и открытий.

Вместо привычных столов рабочие подвесили парты-гамаки, создали галерею зеркал для оптических опытов и иллюзий, а в отдельной зоне ученики могут отдыхать на просторных наклонных платформах с мягким покрытием. Отметим, что такие дизайнерские решения разрабатывались вместе с учениками этой школы.

Смотрите, как выглядит Erica Mann Elementary School: фото