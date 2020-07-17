Безперечно, для кожної школи найважливішою складовою є вчителі, проте для дітей грає велику роль і сама будівля, в якій проходять уроки. І школи по всьому світу є дуже різноманітні, з красивою архітектурою та дизайном. Ми підготували шість найцікавіших, в яких захочете вчитися і ви.

Як відомо, вчені давно довели, що у креативно спроєктованому просторі діти навчаються з більшим захопленням та успіхами, пише Освіторія.

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Дивіться нижче найоригінальніші школи, куди малеча залюбки ходить вчитися.

6 найкрутіших шкіл світу, які вражають своєю архітектурою

Школа без стін

У Копенгагені (Данія) є цікава школа без стін – Orestad Gymnasium. ЇЇ також називають школою в кубі, адже її будівля зверху схожа на велетенський скляний куб, але всередині будівлі взагалі немає стін.

Це цікаво тим, що учні не мають традиційних класів і кімнат – школа поділена на великі навчальні зони, де учні старшої школи працюють у групах за принципом open space (відкритого робочого простору). Також там є три великі зони в центрі школи — місця для відпочинку.

Директор гімназії Аллан Андерсен переконаний, що для інноваційного викладання потрібен сучасний дизайн і відкрите навчальне середовище. І учні школи з ним погоджуються.

Дивіться, як виглядає школа Orestad Gymnasium у Копенгагені: фото



Школа з бамбука

На острові Балі теж є унікальна школа Green school, яку вважають дуже сучасною. Будівля збудована з найпоширенішого матеріалу в регіоні — бамбука й оснащена сонячними батареями, які повністю забезпечують її електроенергією.

У школі вчителі поєднують традиційні предмети – математику та мови із практичними навичками садівництва, кулінарії та мистецтвами. Відомо, що Green school виховує екосвідомих людей, які дбають про планету заради майбутніх поколінь.

Дивіться, як виглядає Green school на острові Балі: фото



Школа з атракціонами

У такій школі справді хочеться проводити весь день. Так, багаторівнева школа Sangam Elementary School в Індії має безліч невеликих вікон, а східчастий дах перетворили на веселий парк атракціонів з гірками, лабіринтами, велодоріжками та м’якими газонами.

Окрім того, частина даху відведена під справжнісінький город, за яким доглядають учні.

Дивіться, як виглядає Sangam Elementary School: фото



Школа із велодоріжками на даху

Школи в Китаї схожі на цілі автономні містечка з власною інфраструктурою. Так, школа Yangliu County primary School має на своїй території також дитячий садок. А архітектура вражає вигадливістю і функціональністю: дахи приміщень перетворили на стадіони з різнокольоровими біговими доріжками та різноманітними спортивними зонами.

За словами авторів проєкту, ця школа є небесним містечком, де діти можуть досхочу бавитися на даху, коли закінчуються уроки.

Дивіться, як виглядає Yangliu County primary School: фото



Школа, яка об’єднує спільноту

Фінські архітектори створили школу для найбіднішої громади в Камбоджі. Для будівництва Sra Pou vocational school вони використали цеглу місцевого походження, а в стінах школи залишили багато малесеньких вікон, через які світло проливається, мов крізь мереживо, а замість дверей поставили різнокольорові високі заслінки.

Цікаво, що у цій школі навчають як дітей, так і дорослих.

Дивіться, як виглядає Sra Pou vocational school: фото



Школа з партами-гамаками

Школу оновила група студентів Берлінського інституту архітектури. Так, їх надихнула тема драконів, тому вони шкільні коридори та зали перетворили на футуристичний простір творчості, відпочинку та відкриттів.

Замість звичних столів робітники підвісили парти-гамаки, створили галерею дзеркал для оптичних дослідів та ілюзій, а в окремій зоні учні можуть відпочивати на просторих похилих платформах з м’яким покриттям. Зазначимо, що такі дизайнерські рішення розроблялися разом з учнями цієї школи.

Дивіться, як виглядає Erica Mann Elementary School: фото