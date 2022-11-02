Тотальное уничтожение: в ОП сообщили плохие новости об украиноязычных школах в Крыму

Россияне продолжают русификацию на захваченных территориях Украины. В частности, акцентируют внимание на образовании.

Так, проявления украинского образования россияне упорно уничтожали на оккупированной с 2014 года территории Донбасса и Крыма. Заместитель руководителя Офиса президента Украины Андрей Сибига рассказал, остались ли на оккупированном полуострове украинские учебные заведения.

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Украинские школы уничтожили

В ОП сообщили, что россияне уничтожили в оккупированном Крыму украиноязычную систему образования. Так, Россия и дальше цинично игнорирует решение Международного суда ООН по обеспечению доступности образования на украинском языке.

На территории оккупированного полуострова не осталось ни одной из семи украиноязычных школ. Также ликвидировали большинство из около 400 украиноязычных классов,

– отметили в ОП.

По словам Сибиги, необходимо сделать все для обеспечения защиты украинской общины Крыма, которая ждет освобождения своей земли.

В оккупированном Крыму минируют школы

По состоянию на начало 2020 года, в аннексированном Россией Крыму официально еще была зарегистрирована одна школа с изучением украинского языка. Она размещалась в Феодосии, сообщал руководитель "Крымскотатарского ресурсного центра" Эскендер Бариев в интервью в эфире "Радио Крым.Реалии"

В прошлом месяце школы оккупированного Крыма часто получали сообщения о минировании. Учеников оттуда эвакуировали.

В крымских телеграм-каналах родители, в частности, жаловались, что сообщения о минировании школ Ленинского района поступают ежедневно. А детей все время приходится эвакуировать.

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