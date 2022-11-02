Тотальное уничтожение: в ОП сообщили плохие новости об украиноязычных школах в Крыму
Источник:Офис президента
Россияне продолжают русификацию на захваченных территориях Украины. В частности, акцентируют внимание на образовании.
Так, проявления украинского образования россияне упорно уничтожали на оккупированной с 2014 года территории Донбасса и Крыма. Заместитель руководителя Офиса президента Украины Андрей Сибига рассказал, остались ли на оккупированном полуострове украинские учебные заведения.
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Украинские школы уничтожили
В ОП сообщили, что россияне уничтожили в оккупированном Крыму украиноязычную систему образования. Так, Россия и дальше цинично игнорирует решение Международного суда ООН по обеспечению доступности образования на украинском языке.
На территории оккупированного полуострова не осталось ни одной из семи украиноязычных школ. Также ликвидировали большинство из около 400 украиноязычных классов,
– отметили в ОП.
По словам Сибиги, необходимо сделать все для обеспечения защиты украинской общины Крыма, которая ждет освобождения своей земли.Обратите внимание! По состоянию на начало 2020 года, в аннексированном Россией Крыму официально еще была зарегистрирована одна школа с изучением украинского языка. Она размещалась в Феодосии, сообщал руководитель "Крымскотатарского ресурсного центра" Эскендер Бариев в интервью в эфире "Радио Крым.Реалии".
В оккупированном Крыму минируют школы
- В прошлом месяце школы оккупированного Крыма часто получали сообщения о минировании. Учеников оттуда эвакуировали.
- В крымских телеграм-каналах родители, в частности, жаловались, что сообщения о минировании школ Ленинского района поступают ежедневно. А детей все время приходится эвакуировать.
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Как сейчас проходит обучение в школах Украины
- Россия продолжает терроризировать Украину ракетными ударами и атаками дронов-камикадзе.
- Враг наносит удары, в частности, по объектам энергетической сферы. Поэтому возникают проблемы со светом во многих регионах Украины.
- Проблемы с электроэнергией влияют и на обучение детей. Часть из них вынуждена уходить на каникулы.
- По состоянию на 25 октября, по словам главы МОН Сергея Шкарлета, в школах нашего государства учится около 4 миллионов учеников.
- Обучение проходит почти в 13 тысячах школ нашего государства.
- В Ровно ученики вернулись за парты с 31 октября, сообщил мэр города Александр Третяк.
- А в Тернополе с 31 октября начинаются осенние каникулы в школах, сообщил мэр города Сергей Надал.
- По состоянию на 31 октября ученики более 7 тысяч школ в Украине вернулись к учебе после осенних каникул, сообщил глава МОН Сергей Шкарлет.
- Всего с 31 октября по 6 ноября осенние каникулы будут продолжаться в 2 234 школах.
- В почти 3,6 тысячи школ – а это почти 30% из всех – осенние каникулы перенесли на зиму.
- Окончательное решение о каникулах учеников принимает педсовет и согласовывает приказом директор школы, добавил глава МОН.
- Шкарлет отметил, что 94% учебных заведений Украины готовы к отопительному сезону.