Львовские школьники уйдут на летние каникулы в разные даты: подробный график

Вскоре школьники в Украине уйдут на летние каникулы. Однако даты старта их отдыха отличаются.

Даже в пределах одного города. 24 Канал при этом рассказывает, когда пойдут на отдых от учебы ученики во Львове.

Отличаются ли даты каникул в школах Львова?

Львовский городской совет уже составил подробный график летнего отдыха учеников в городе. В ЛГС рассказали ZAXID.NET даты летних каникул во всех школах общины.

В совете говорят, что каждая школа может сама определять, когда отпускать детей на каникулы. Поэтому даты завершения учебного года в школах города отличаются.

Большинство школ города Льва отпустит учеников на каникулы летом в этом году в начале июня. Однако есть несколько учреждений среднего образования, в которых этот учебный год завершится еще в конце мая.

Когда ученики во Львове пойдут на летние каникулы?

Так, к примеру, во Львовской академической гимназии при национальном университете "Львовская политехника" летние каникулы начинаются 5 июня. А в Начальной школе №4 Львовского городского совета – 29 мая.

Средняя общеобразовательная школа №27 Львова имени Героя Небесной Сотни Юрия Вербицкого отпускает учеников на летние каникулы 2 июня, а Львовская средняя общеобразовательная школа восточных языков и восточных боевых искусств "Будокан" с углубленным изучением иностранных языков – 12 июня.

Детальный график отдыха учеников во Львове летом смотрите ниже.

Когда начнутся летние каникулы 2026 в школах Львова: график

Когда школьники во Львове ходили на каникулы в течение года?

Графики осенних, зимних и весенних каникул в школах Львова также были разными.

Большинство школьников в городе Льва пошли на весенние каникулы 23 марта. Отдыхали около недели.

Осенние каникулы для большинства учеников львовских школ стартовали в последнюю неделю октября.

Зимние каникулы в школах города были длиннее.

К слову, заместитель главы МОН Надежда Кузьмичева ранее объяснила, что школы могут самостоятельно определять сроки и даты весенних каникул. В частности, учитывая ситуацию в регионе.

Кто определяет даты каникул в школах?

Этот учебный год в школах нашего государства стартовал 1 сентября 2025 года и продлится официально до 30 июня 2026 года, сообщали в МОН Украины.

Даты и продолжительность отдыха могут определять на местах. Это в полномочиях педагогического совета школы.

Управления образования на местах только рекомендуют ориентировочные даты каникул для школ. На местах также должны учитывать ситуацию с безопасностью и энергетическую ситуацию.