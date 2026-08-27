"Призрак", "отверстие", "просвет", "свидетельство" – что общего между этими словами? Все они относятся к так называемым "кованым словам", которые связывают с языкосозиданием Ивана Франко, рассказываем со ссылкой на популяризатора языка, музыканта Рами Аль Шайера.

Какие слова подарил украинскому языку Иван Франко?

Сегодня, 27 августа, день рождения Ивана Франко. И, возможно, вы удивитесь, узнав, что частью его наследия являются не только литературные произведения, но и слова, которыми мы пользуемся до сих пор.

В конце XIX – начале XX века украинскому литературному языку приходилось активно расширять словарный запас, ведь он должен был обслуживать не только повседневное общение, но и науку, культуру, публицистику и другие сферы.

Так возникали "кованые слова" – авторские новообразования, созданные украинскими писателями и деятелями культуры. Иван Франко был одним из самых активных участников этого процесса. Существует даже "Словарь из произведений Ивана Франко", в котором немало слов, значения которых мы уже и не знаем.

Среди слов, которые исследователи связывают с Франко, называют:

"ленити" – хотеть, желать лелеять;

– хотеть, желать лелеять; "багателизувати" – не придавать значения, пренебрегать;

– не придавать значения, пренебрегать; "ла́тво/лацно" – легко, хорошо или удобно;

легко, хорошо или удобно; "макулар" – черновик, заметка;

– черновик, заметка; "павзувати" – делать перерыв в занятиях;

– делать перерыв в занятиях; "парапля" – зонтик;

"сажавка" – маленький пруд;

– маленький пруд; "двигнення" – подъем;

– подъем; "жа́сный, же́сный " – страшный, ужасный;

" – страшный, ужасный; "магаго́ни" – мебель из красного дерева.

А непосредственно к словам, придуманным писателем, относятся:

Чинник

Привід

Отвір,

Свідоцтво

Взаємини

Проблиск

Привід

Поступ

Невпинний.

Подумайте: сегодня одни слова уже забыты, а к другим так привыкли, что трудно поверить, будто когда-то они были новыми и необычными.

В то же время важно уточнить: не стоит понимать это как буквальное "Франко однажды придумал слово, которого до него никто не знал". Речь идет о словах, которые языковеды традиционно относят к "кованым" и связывают с творчеством Франко. Некоторые из них он мог создавать сам, а некоторые – активно вводить в литературный оборот или закреплять в своих текстах.

Франко вообще считал, что украинский язык должен развиваться и быть способным передавать сложные научные, суспильные и культурные понятия. Именно поэтому он не боялся языковых экспериментов.

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Франко – не только писатель, знаете ли вы?

Иван Франко родился 27 августа 1856 года в селе Нагуевичи на Львовщине. Он был писателем, поэтом, драматургом, переводчиком, публицистом, ученым, лингвистом, общественным и политическим деятелем.

Франко исследовал фольклор, этнографию, историю, литературу, экономику, социальные и политические процессы. Защитил докторскую диссертацию по философии в Венском университете.

Иван Франко прожил неполных 60 лет, но оставил огромное интеллектуальное наследие. Он писал на украинском, польском, немецком и других языках, переводил произведения мировой литературы, исследовал язык и литературу и активно работал над развитием украинской терминологии.

По приблизительным подсчетам, его творческое наследие насчитывает около 6000 произведений – художественных, публицистических, научных и других работ. Это более 100 томов текстов.

Иван Франко, 1903 год / Википедия

Самые известные произведения Франко – "Захар Беркут", "Лис Микита", "Украденное счастье", "Перекрестные тропы", "Борислав смеется", "Увядшие листья", "Иван Вишенский", "Моисей", а также поэтические сборники "Каменяр" и "Вечный революционер".

Когда мы представляем себе Ивана Франко, часто видим его именно в вышиванке. И это не случайно. Он был одним из первых украинских писателей, кто сознательно соединил народную вышитую рубашку с европейским костюмом.

Поэтому сегодня, в день рождения Франко, стоит вспомнить не только его произведения, но и язык, который он помогал формировать.Ведь иногда наследие писателя – это не только книги, которые мы читаем. Это еще и слова, которые спустя десятки и сотни лет кажутся нам такими естественными, будто они существовали всегда. Некоторые из них мы уже забыли и не используем, но почему?