"Так выглядит современный фашизм": оккупанты массово уничтожали украинские учебники в Мариуполе

30 сентября 2022 , 16:17
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Петр Андрющенко

Российские оккупанты продолжают уничтожать проявления всего украинского в захваченном Мариуполе. В частности, взялись за русификацию образовательной сферы.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что особенно мешают захватчикам украинские учебники. Поэтому они их массово уничтожают прямо посреди города.

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Оккупанты жгли украинские учебники

Во временно захваченном Мариуполе российские оккупанты жгли украинские учебники прямо во дворе школы №48.

Современный фашизм и подлинные цели России выглядят именно так. Ярость. Просто Ярость,
– написал Андрющенко.

При этом советник мэра Мариуполя обнародовал красноречивое фото преступления россиян.

Оккупанты "добивают" украинское образование в городе

Петр Андрющенко ранее информировал, что оккупанты устроили "рейды" по всем учебным заведениям. А детей, которые и так учатся в полуразрушенных школах, лишают возможности там нормально питаться. Россияне также вывезли из всех школ остатки украинских учебников в сторону Новоазовска на переработку.

Педагогов Мариуполя заставляют получить паспорта России

Мариупольские гауляйтеры также обязывают всех педагогов, медиков и "бюджетников" в течение 1 октября – 1 января получить российское гражданство. При этом сдать паспорта. Де-факто этих жителей, по словам советника мэра, закрывают в городе без возможности покинуть территорию Украины.

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Какая ситуация в захваченном Мариуполе

Оккупанты на днях организовали в захваченном Мариуполе Донецкой области псевдореферендум. Привлекли для "массовости" и граждан России. При этом захватчики за день до завершения псевдореферендума уже озвучивали результаты и пытались заставить людей "голосовать".

Также россияне захватывают свободные дома в городе. ️После так называемого "референдума" стартовала и первая волна мобилизации в Мариуполе. Собирают в армию и переселенцев.

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Автор: Марія Волошин