Ракетный удар по Киеву: как будут работать школы и садики в городе и области

Ночью Россия в очередной раз атаковала Украину. Взрывы раздавались в разных городах, в том числе и в Киеве. Из-за этого в столице сменили работу учебных заведений на сегодня, 9 марта.

По решению руководителей образовательных учреждений могут быть изменения в учебном процессе через ракетный обстрел Киева. В частности, некоторые школы в этот день перешли на дистанционный формат.

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После ночной атаки школам по всей Киевской области рекомендуют работать в дистанционном режиме. Это решение касается всех образовательных учреждений любых форм собственности.

В то же время детские сады – в режиме дежурных групп. "Централизованно сохраняется смешанная форма обучения", – сообщил глава КМВА Сергей Попко.

Глава Ирпеня Александр Маркушин заявил, что школы в городе также будут работать дистанционно, а детсады в штатном режиме. "Прошу частные образовательные учреждения также прислушиваться к этим рекомендациям", – написал он.

Решение о переводе школ на дистанционную форму было принято и в Бориспольской общине. Садики там будут работать в режиме дежурных групп.

Что известно о ночной атаке на Киев

Воздушная атака в столице ночью 9 марта длилась более 7 часов, а для нее российские оккупанты использовали практически все типы своего воздушного вооружения – иранские дроны-камикадзе "Shahed" и почти все наименования крылатых ракет.

Оккупанты для удара по Киеву использовали баллистическую ракету "Кинжал". Ракета попала в объект инфраструктуры. Все службы работают на месте.

В Святошинском районе обломками ракеты ранены два человека, им оказывается медицинская помощь.

В целом по Украине силы ПВО из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр" уничтожили 34 крылатых ракеты, а также 4 дрона-камикадзе. К тому же, 8 управляемых авиационных ракет Х-31П и Х-59 не достигли своих целей.