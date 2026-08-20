Министр образования и науки Андрей Бутенко озвучил свою позицию относительно будущего математики на НМТ в ходе всеукраинской конференции "Августовская-2026 – Образование – дело каждого" в Киеве. Он рассказал, что что именно в формате тестирования готовы пересмотреть.

Бутенко выступил за обязательную математику на НМТ

Математика должна и в дальнейшем оставаться обязательной частью национального мультипредметного теста, считает Андрей Бутенко. В то же время, по его мнению, можно обсуждать, какой вес будет иметь результат по этому предмету в общей оценке, а также сложность и проверку самих заданий.

Можно обсуждать ее долю в формировании единой оценки. Можно обсуждать сложность заданий, их проверку. Но мне пока кажется, что это неотъемлемая часть национального мультипредметного теста,

– сказал Бутенко журналистам во время конференции.

Министр признал, что вопрос об обязательной математике вызвал широкую дискуссию, однако свою позицию назвал однозначной. По его словам, менять можно отдельные составляющие теста, но отказ от самой математики в обязательной части НМТ он не поддерживает.

В 2026 году абитуриенты сдавали три обязательных предмета – украинский язык, математику и историю Украины, а четвертый выбирали самостоятельно. Так же действовала модель на протяжении трех лет подряд.

Сам формат НМТ могут изменить

В то же время нынешнюю модель тестирования могут пересмотреть перед приемной кампанией 2027 года. Бутенко рассказал, что получил задание разработать более гибкий формат НМТ, который должен уменьшить нагрузку на выпускников и дать возможность повторно пройти тестирование, если первая попытка оказалась неудачной.

Мы будем очень тесно сотрудничать с коллегами, чтобы найти варианты, которые позволят выполнить поручение президента и сделать НМТ эффективным и менее стрессовым для наших абитуриентов,

– отметил министр.

Нынешний формат действительно предполагает значительную нагрузку в течение одного дня: в 2026 году все четыре предмета абитуриенты сдавали за один день в два этапа по 120 минут с перерывом между ними. Именно организация тестирования, а не только перечень предметов, теперь может стать одним из направлений изменений.

Окончательных правил НМТ-2027 пока нет. В Верховной Раде сейчас рассматриваются законопроекты №15440 и №15440-1 о государственной итоговой аттестации и вступительной кампании следующего года, поэтому говорить об утвержденной модели тестирования еще рано.