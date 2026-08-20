Міністр освіти і науки Андрій Бутенко озвучив свою позицію щодо майбутнього математики на НМТ під час всеукраїнської конференції "Серпнева-2026 – Освіта справа кожного" у Києві. Він розповів, що саме у форматі тестування готові переглядати.

Бутенко виступив за обов'язкову математику на НМТ

Математика має й надалі залишатися обов'язковою частиною національного мультипредметного тесту, вважає Андрій Бутенко. Водночас, на його думку, можна обговорювати, яку вагу результат із цього предмета матиме в загальній оцінці, а також складність і перевірку самих завдань.

Можемо дискутувати про її обсяг у формуванні єдиної оцінки. Ми можемо дискутувати про складність завдань, про верифікацію цих завдань. Але мені наразі здається, що це є невіддільною частиною національного мультипредметного тесту,

– сказав Бутенко журналістам під час конференції.

Міністр визнав, що питання обов'язкової математики викликало широку дискусію, однак свою позицію назвав однозначною. За його словами, змінювати можна окремі складові тесту, але відмову від самої математики в обов'язковій частині НМТ він не підтримує.

У 2026 році вступники складали три обов'язкові предмети – українську мову, математику та історію України, а четвертий обирали самостійно. Така модель діяла третій рік поспіль.

Сам формат НМТ можуть змінити

Водночас нинішню модель тестування можуть переглянути перед вступною кампанією 2027 року. Бутенко розповів, що отримав завдання напрацювати більш гнучкий формат НМТ, який мав би зменшити навантаження на випускників і дати можливість повторно пройти тестування, якщо перша спроба виявилася невдалою.

Ми будемо дуже щільно працювати з колегами, щоб знайти варіанти, щоб виконати і доручення президента, і зробити НМТ ефективним і менш стресовим для наших здобувачів,

– зазначив міністр.

Нинішній формат справді передбачає значне навантаження протягом одного дня: у 2026 році всі чотири предмети вступники складали за один день у два етапи по 120 хвилин із перервою між ними. Саме організація тестування, а не лише перелік предметів, тепер може стати одним із напрямів змін.

Остаточних правил НМТ-2027 поки немає. У Верховній Раді зараз опрацьовують законопроєкти №15440 та №15440-1 щодо державної підсумкової атестації та вступної кампанії наступного року, тож говорити про затверджену модель тестування ще зарано.