Часть украинцев также присоединяется к празднованию. Хотя не все жители нашей страны воспринимают Хэллоуин положительно.

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Что говорят на Хэллоуин

Многие украинцы отмечают, что Хэллоуин – это не наш праздник. И добавляют, что у нас есть своя Велесова ночь.

Интересно! Немало споров возникает и относительно названия праздника. В частности, как писать правильно: Хелловін или Геловін. Об этом мы писали здесь.

В Европе и США существуют собственные традиции празднования Хэллоуина, а в Украине – свои.

Однако, несмотря на то, что праздник заимствован, немало детей в нашей стране в конце октября одевает костюмы и идет за сладостями от дома к дому. При этом они говорят фразу: "сладости или смерть" (trick or treat).

Также в мире распространялась традиция так называемого колядования: дети и бедные взрослые ходили от дома к дому и собирали деньги и еду, как плату за пение и молитвы. Историки считают, что это предшествовало современному "сладости или смерть".

Отметим, что на английском "treat" – это гостинец, а "trick" еще можно перевести как фокус или розыгрыш. Термин "trick or treat" впервые появился в газете в 1921 году.



Что говорят на Хэллоуин /Depositphotos

Как обычно празднуют Хэллоуин в Украине

В Украине некоторые украинцы увлекаются европейскими и американскими традициями Хэллоуина. В основном украшают дома различными тематическими декорациями, в частности паутиной, черепами, свечами и листьями. Кто-то даже готовит блюда в форме призраков, ведьм, скелетов и других жутких персонажей.

Украинцы даже вырезают тыквы, а внутрь них ставят свечи или фонарики. Впоследствии люди перевоплощаются в пугающие образы, делают праздничный макияж и идут к другим домам, чтобы поделиться сладостями.