Частина українців також долучається до святкування. Хоча не всі мешканці нашої країни сприймають Геловін позитивно.

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Що кажуть на Геловін

Чимало українців зазначає, що Геловін – це не наше свято. І додають, що у нас є своя Велесова ніч.

Цікаво! Чимало суперечок виникає і щодо назви свята. Зокрема, як писати правильно: Хелловін чи Геловін. Про це ми писали тут.

В Європі та США існують власні традиції відзначення Геловіну, а в Україні – свої.

Однак, попри те, що свято запозичене, чимало дітей у нашій країні наприкінці жовтня одягає костюми та йде по солодощі від домівки до домівки. При цьому вони кажуть фразу: "солодощі або смерть"(trick or treat).

Також у світі розповсюджувалась традиція так званого колядування: діти та бідні дорослі ходили від домівки до домівки та збирали гроші та їжу, як плату за спів та молитви. Історики вважають, що це передувало сучасному "солодощі або смерть".

Зазначимо, що англійською "treat" – це гостинець, а "trick" ще можна перекласти як фокус або розіграш. Термін "trick or treat" перше з'явився в газеті у 1921 році.



Що кажуть на Геловін /Depositphotos

Як зазвичай святкують Геловін в Україні

В Україні деякі українці захоплюються європейськими та американськими традиціями Геловіну. Здебільшого прикрашають оселі різними тематичними декораціями, зокрема павутинням, черепами, свічками та листям. Хтось навіть готує страви у формі привидів, відьом, скелетів та інших моторошних персонажів.

Українці навіть вирізають гарбузи, а всередину них ставлять свічки або ліхтарики. Згодом люди перевтілюються в лякливі образи, роблять святковий макіяж і йдуть до інших будинків, щоб поділитися солодощами.