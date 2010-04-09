"Мрия" для учеников, учителей и родителей: как и когда заработает приложение для школ Украины

8 апреля в Киеве состоялось первое EdTech-событие "Мрия – Постобразование", на котором президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, вице-премьер по инновациям, развития образования, науки и технологий Михаил Федоров и министр образования и науки Оксен Лисовой объявили о запуске государственного образовательного приложения Мрия для всех украинских школ.

Мрия – это национальная цифровая образовательная экосистема, которая объединяет школьников, учителей, родителей и администрации в единой среде. Она упрощает учебный процесс, автоматизирует рутину, добавляет инструменты геймификации, искусственного интеллекта и открывает доступ к качественному контенту – от уроков до внешкольных активностей. Все – бесплатно, добровольно и доступно из любого уголка страны.

Среди новинок: геймификация для школьников, каталог кружков, цифровые решения для садиков, ИИ-конструктор тестов для учителей, а также первый в Украине массовый региональный переход – Запорожская область полностью внедряет Мрию в школах.

24 Канал посетил масштабное мероприятие и рассказывает о главных объявлениях, функции и планы развития образовательной экосистемы.

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Мрия отныне доступна для всех школ

На мероприятии 8 апреля президент Владимир Зеленский объявил, что цифровая образовательная экосистема "Мрия" теперь доступна для всех школ Украины. Во время пилотного запуска в приложении уже выставили более 2 миллионов оценок.

В прошлом году мы сделали пилотный запуск нового приложения для украинских школ – Мрии... Мрия упрощает процесс обучения в школе и делает это системно. И позволяет детям во всех частях нашей большой страны – от прифронтовых общин до каждого нашего города, каждого села, каждой школы – иметь одинаково полный доступ к образованию,

– заявил президент во время первого EdTech-события "Мечта – Постобразование".

EdTech-событие "Мечта – Постобразование" / Фото, предоставленные Минцифры

По словам вице-премьера Михаила Федорова, "Мрия – это образовательный геймченджер... Для учителей – портал и приложение, что убирает бюрократию... А для государства Мрия – это качественные данные о системе образования".

К экосистеме уже присоединились 150 школ, еще 1400 подали заявки. Подключение к Мрие бесплатное и добровольное – школы могут подать заявку через сайт: https://mriia.gov.ua/app.

В экосистеме "Мрия":

учителя могут автоматизировать тесты, получать домашние задания, формировать межклассные группы;

ученики получают "мрийки" за успехи в учебе, которые можно обменять на бонусы;

родители смогут выбирать кружки по интересам и видеть достижения детей;

администрации получают доступ к результатам работы учителей в несколько кликов.

Министр образования Оксен Лисовой отметил:

Мы поставили целью не оцифровать бумажную документацию, а переосмыслить сам подход к управлению образовательным процессом ... Мрия – это инструмент, который трансформирует образование изнутри.

Дети имеют доступ к Мрия ID, расписанию, домашним заданиям, персонализированной библиотеке и динамике результатов. Учителя – к расписанию, журналу, автоматическому планированию. Родители – к ключевым образовательным результатам ребенка. Авторизоваться в Мрие можно через Дию – это могут сделать родители или учителя.

Проект реализуется Минцифрой, МОН и Программой EGAP (Фонд Восточная Европа) при поддержке Швейцарии.

"Мрия – яркий пример того, как совместные усилия... могут приносить реальные и ощутимые результаты", – отметил Виктор Лях, президент Фонда Восточная Европа.

"Швейцария гордится тем, что поддерживает Мрию... это пример мощного и результативного международного партнерства", – добавил Жак Гербер, делегат Федерального совета Швейцарии.

Мрия для дошкольников

В 2025 году в Украине также стартует пилот первой государственной цифровой экосистемы для дошкольного образования. Об этом сообщил Михаил Федоров во время события "Мрия – Постобразование".

Новый проект позволит воспитателям эффективно планировать занятия, администрациям – вести цифровой учет и отчетность без бумажной работы, а родителям – видеть дневник активностей ребенка и получать советы для развития дома.

В 2025 году мы запускаем пилот "Мрии" для дошкольного образования – протестируем веб-портал и приложение с первыми 25 – 30 садами. Уже с 2026 года планируем масштабировать ее на все желающие учреждения дошкольного образования. Сегодня воспитатели тратят до 10 часов еженедельно на ручное планирование и отчетность. Наша цель – убрать лишнюю бюрократию, чтобы педагоги сфокусировались на детях и самосовершенствовании, а для родителей сделать доступной и прозрачной информацию о дне ребенка,

– отметил Федоров.

По данным исследования Мрии, 90% администраций ЗДО жалуются на устаревшие подходы к отчетности. В то же время родители не имеют представления о ежедневной жизни ребенка в саду.

В рамках пилота будут тестировать:

для родителей – дневник активностей и рекомендации;

для воспитателей – цифровые планы занятий и конспекты;

для администраций – учет, отчетность, коммуникацию с родителями и интеграцию с госбазами.

Впервые школа и садик будут работать в единой цифровой системе – "Мрия".

Внешкольное образование в Мрие

Уже этим летом в приложении Мрия заработает новый раздел – каталог внешкольных активностей. Команда совместно с МОН собрала более 5400 кружков и секций со всей Украины. Родители с детьми смогут искать занятия по интересам и локации, узнавать детали записи, а впоследствии – даже регистрироваться онлайн.



Кружки в Мрие / Инфографика Минцифры

Мы хотим, чтобы родители имели все возможности поддержать развитие ребенка – в несколько нажатий, прямо в телефоне. Поэтому вместе с МОН мы уже собрали более 5400 кружков и секций по всей стране, которые появятся в каталоге Мрие в начале учебного года, – и это только старт. В течение лета расширим список вместе с Минспорта и Минкультом,

– отметил Михаил Федоров.

В приложении можно будет искать активности вблизи дома или школы, просматривать расписание и сохранять избранное. Со временем функционал дополнят возможностью записи и отслеживания занятий прямо в Мрие.

Педагоги смогут добавлять информацию о кружках через веб-портал, а для учреждений внешкольного образования команда готовит отдельную цифровую платформу.

Геймификация в Мрие: школьники будут зарабатывать "мрийки" за знания и обменивать их на реальные бонусы

В приложении Мрия появится геймификация, которая будет мотивировать детей к обучению через внутреннюю валюту, вознаграждения от украинских бизнесов и систему огоньков за активность.

Геймификация в Мрие / Инфографика Минцифры

Школьники будут получать "мрийки" за выполнение домашних заданий, просмотр образовательных видео и прохождение викторин – "Кмитлывок". Валюту можно будет обменивать в Магазинчике с сокровищами на билеты в кино, курсы, VR-квесты, клубы английского и другие бонусы. Первыми партнерами стали Киевстар ТВ, Мультиплекс, Just School, Buki, Планета Кино и другие.

В приложении Мрия дети будут получать огоньки за каждое выполненное задание и поддерживать цепочку активности – как в Duolingo. Мы изучили лучшие практики и адаптировали эту механику к школьному обучению. Она поможет формировать полезные привычки, системность и регулярность. Теперь детей будут затягивать не игры, а обучение и развитие. Это не просто геймификация – это новая культура мотивации к знаниям,

– отметил Михаил Федоров.

Задания можно будет отправлять учителям прямо в приложении. Приобщиться к проекту могут как крупные компании, так и локальные бизнесы – важно, чтобы мотивационные бонусы были доступны детям по всей стране.

Каким будет ИИ в Мрие: инструменты на базе искусственного интеллекта для учителей и учеников

В 2025 году в образовательной платформе "Мрия" появятся первые функции на базе искусственного интеллекта. Это автоматический конструктор тестов для учителей и рекомендательная система в библиотеке контента для детей, родителей и педагогов.

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ИИ в Мрие / Инфографика Минцифры

Инструмент позволит учителям создавать тесты в несколько кликов на основе программы урока, учебников или собственных материалов. Система также будет оценивать ответы и предоставлять предварительный балл. Функционал станет доступным с весны 2025 года.



Библиотека контента в Мрие / Инфографика Минцифры

Мы работаем над внедрением искусственного интеллекта в Мрие. В частности, AI будет помогать строить индивидуальную образовательную траекторию. Система видит сильные стороны ребенка, понимает, что нужно подтянуть и как решить проблему. Также AI будет подбирать контент для детей, ведь Мрия – это также о саморазвитии. В приложении уже есть библиотека контента на более 5 тысяч видео и аудио для детей, родителей и учителей. Поэтому Мрия также будет рекомендовать контент, который будет интересным и нужным именно вам,

– пояснил глава Минцифры.

Рекомендательная система будет работать по принципу стриминговых платформ, но с фокусом на образовательные цели. Она будет анализировать интересы пользователя и предлагать релевантный учебный контент.

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Функционал разработан на основе исследований и интервью с педагогами, родителями и детьми, а также с учетом международного опыта таких проектов, как Khanmigo и Magic School.

Запорожская область первой полностью переходит на образовательную экосистему Мрия

Все школы Запорожской области и города Запорожье подключаются к государственной образовательной экосистеме "Мрия". Это первый регион в Украине, который вводит платформу системно – одновременно на уровне всей области. Экосистема уже охватывает 318 школ и более 120 тысяч участников образовательного процесса.

Как объяснил Федоров:

Запорожская область стала первой, где "Мрию" внедряют системно. Именно здесь, вместе с Президентом, мы дали старт масштабному переходу на экосистему. Сегодня все школы Запорожской области и города Запорожье – в процессе подключения к государственной образовательной экосистеме. Это не просто цифровизация. Это – о равном доступе к образованию, независимо от обстоятельств.

В 2025 году "Мрия" планирует охватить 2000 школ. Сейчас платформа работает в 150 заведениях, еще 1400 – в процессе подключения.