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На Николаевщине пьяные школьницы ради забавы разгромили кладбище

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Несовершеннолетние разгромили могилы на кладбище / mk.npu.gov.ua

В Николаевской области двое выпивших подростков ради развлечения разгромили ногами несколько надгробий на кладбище.

К правоохранителям обратился смотритель местного кладбища, он сообщил о повреждении нескольких памятных плит на могилах.

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По данным полиции, девушки 17 и 15 лет выпили много алкоголя и решили таким образом развлечься. Они ногами и руками разбивали памятники на могилах умерших людей.

Кладовище Миколаївщина вандали
Поврежденные памятники / Фото: Нацполиция

Правоохранители открыли уголовное производство по статье "надругательство над могилой". Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 3 тысяч 400 гривен, или лишение свободы на срок до трех лет.

Автор: Анна Запотоцкая
Теги: Дети и несовершеннолетние Учеба Школа Новости Николаева Криминал Криминальные новости
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