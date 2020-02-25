На Николаевщине пьяные школьницы ради забавы разгромили кладбище

В Николаевской области двое выпивших подростков ради развлечения разгромили ногами несколько надгробий на кладбище.

К правоохранителям обратился смотритель местного кладбища, он сообщил о повреждении нескольких памятных плит на могилах.

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По данным полиции, девушки 17 и 15 лет выпили много алкоголя и решили таким образом развлечься. Они ногами и руками разбивали памятники на могилах умерших людей.



Поврежденные памятники / Фото: Нацполиция

Правоохранители открыли уголовное производство по статье "надругательство над могилой". Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 3 тысяч 400 гривен, или лишение свободы на срок до трех лет.