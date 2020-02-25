На Миколаївщині п’яні школярки заради забави розгромили кладовище

У Миколаївській області двоє підлітків напідпитку заради розваги розгромили ногами кілька надгробків на кладовищі.

До правоохоронців звернувся наглядач місцевого кладовища, він повідомив про пошкодження декількох пам’ятних плит на могилах.

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За даними поліції, дівчата 17 та 15 років випили багато алкоголю і вирішили таким чином розважитись. Вони ногами та руками розбивали пам’ятники на могилах померлих людей.



Пошкоджені пам'ятники / Фото: Нацполіція

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "наруга над могилою". Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до 3 тисяч 400 гривень, або позбавлення волі на термін до трьох років.