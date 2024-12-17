Именно обычай украшать елку является одним из самых любимых совместных праздничных обычаев родителей и детей. А как не ошибиться в наименовании этого процесса, подскажет 24 Канал.

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Как назвать правильно на украинском процесс украшения елки

Иногда из уст украинцев можно услышать такие словосочетания как "наражати йолку" или "наряджати ялинку". Но они являются несвойственными украинскому языку.

Тренер по речи Виктория Хмельницкая рассказала, как говорить правильно на родном языке.

Не "наряжать йолку" – а прикрашати ялинку. Можно еще сказать "вбирати ялинку" – но не наряжать,

– подсказала она.

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Что известно об обычае украшать елку

Появление традиции украшения елки приписывают Германии. Постепенно традиция украшать хвою распространилась и среди других стран, отмечает "Локальная история". Впоследствии традиция добралась и до Украины.

На Галичине украшали рождественские деревья еще при Австро-Венгрии – очевидно, тоже из-за немецких влияний. Елки ставили преимущественно в богатых домах, это явление не было массовым.

В целом для украинской рождественской традиции характерным было использование обрядового снопа во время рождественских праздников – “деда”, а не елки. Советская мода на елку вытеснила этот атрибут украинской традиции.

Сначала елки украшали разнообразными съедобными украшениями – яблоками, орехами, потом конфетами и печеньем. Также среди первых украшений были бумажные цветы. Впоследствии на верхушку начали устанавливать вифлеемскую звезду.