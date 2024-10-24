О переходе к следующему этапу внедрения украинского языка в различных сферах общества и зачем это нужно рассказал Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень в интервью "Украинской правде".

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О постепенности государственной языковой политики

Постепенное внедрение Закона о государственном языке снова переходит к применению новых норм. А полномасштабное вторжение поощрило граждан к четкому его выполнению и сознательному переходу на украинский язык.

За время независимости в языковой политике государство прошло ряд этапов, чтобы язык стал действительно государственным. Были времена откровенного пренебрежения и общения чиновниками на негосударственном языке, за который не несли никакой ответственности. Даже предложения утвердить другие языки на уровне региональных – русский, венгерский и румынский.

Однако, внедрение ответственности за несоблюдение языкового закона дало свои результаты. Важнейший из них – украинский язык стал по-настоящему языком образовательного процесса. Злоупотребления и нарушения языковым Законом среди депутатов и топ-чиновников, почти исчезли, а единичные случаи фиксируются.

Благодаря гражданам Украины документ стал одним из главных законодательных актов лет украинской независимости, потому что граждане по-настоящему почувствовали, что есть закон, который защищает их конституционные права,

– отметил чиновник.

Языковой закон был заключен таким образом, что изменения вводились постепенно – этапы "мягкой украинизации". Например, обслуживание на украинском стало обязательным с 16 января 2021 года – через полтора года с момента вступления в силу языкового закона. А языковые требования в сфере культуры введены еще позже. Пятилетний путь постепенных изменений прошел – сейчас время следующего этапа.

Теперь ничего другого, кроме "наступательной украинизации", которая пришла на смену кроткой, я не вижу,

Время "наступательной украинизации" – новый этап начат

Уполномоченный отметил, что "наступательная украинизация" предусматривает строгий контроль за соблюдением языкового закона во всех без исключения сферах общественной жизни на территории Украины.

Тарас Кремень отметил, что сегодня невероятно высокий уровень политической поддержки в контексте языка. Это следствие сотрудничества со всеми ветвями власти, поэтому изменения будут внедряться и в дальнейшем.

В государстве уже созданы инструменты и рычаги мониторинга, контроля и наказания каждого из субъектов хозяйствования за несоблюдение закона. Уже есть возможность влиять на отдельные медиа, ранее не работала соответствующая статья, которая предусматривает обязательность украинского языка в сфере культуры; не могли давить на сферу обслуживания – а это многомиллионное сообщество пользователей и поставщиков услуг.

Чиновник опровергает утверждение якобы о возвращении граждан к русскому языку. Отметил, что с начала полномасштабного вторжения рекордное количество граждан перешло на украинский язык в отдельных сферах. Частично продолжает общаться на негосударственном в частном общении, что не запрещено действующим законом.

Интересно! Граждан, которые перешли на украинский язык в бытовой жизни, становится все больше – сейчас их доля составляет 65%. В апреле 2022 года 53% украинцев пользовались государственным в быту.

А причиной появления такого мифа называет то, что граждане стали больше обращать внимания на системные нарушения в сфере языка. Украинского языка стало больше, в том числе и в сфере обслуживания.

Причиной отката в бытовом пользовании языком, особенно у детей, чиновник назвал, нераспространение закона на бытовое общение, а языковое поведение родителей отражается на детях.

Для того, чтобы в домашнем общении украинского языка стало больше, надо, чтобы в определенных законом сферах украинский был максимально защищенным,

– пояснил Тарас Кремень.

Кроме того, по итогам совместного исследования с Госслужбой качества образования по обеспечению образовательного процесса на государственном языке, то увидели, что учителя между собой иногда могут общаться на негосударственном языке. И в отношении этого тоже приняты решения.

Максимальное внимание уделено вопросам региональной языковой политики. Омбудсмен встретился со всеми руководителями областных военных администраций, областных советов, общин, и совместно смогли запустить более полутысячи бесплатных языковых курсов. И продолжается работа над увеличением их количества.

Украинского сейчас больше чем было когда-то за все годы независимости. Но для того, чтобы украинского языка стало больше дома, государственный должен быть по-настоящему везде и всюду. И в определенных законом сферах, и в неопределенных – в частности, в религиозных учреждениях и организациях. И государственная деятельность в этом направлении продолжается.

Относительно следующих шагов "наступательной украинизации" – то это:

полный переход на украинский в сфере обслуживания и гостеприимства;

замена русскоязычных вывесок, баннеров, объявлений без каких-либо отговорок;

полный переход образовательного пространства на украинский – школа на уроках и перерывах, вузы, кружки и секции;

создание большего количества курсов украинского языка;

создание украиноязычной среды в релоцированных учреждениях;

реакция на жалобы граждан о нарушении языкового законодательства.

В условиях войны мы должны окончательно избавиться от всех остатков советского колонизированного российского прошлого. Это касается и вывесок, и школьных программ, и языка образовательного процесса, обслуживания и т.д,

– отметил Тарас Кремень.

Цель изменений – окончательный отказ от пользования языком агрессора.