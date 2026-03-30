Не "бархатці і ноготки": как назвать эти цветы правильно на украинском
- А как "ноготки" правильно на украинском языке называть – в новости.
В речи украинцев иногда могут встречаться суржиковые слова. Ими земляки обозначают различные явления, предметы, процессы и т.д.
В частности, часто можно услышать суржик среди названий цветов. 24 Канал при этом подскажет, как правильно на украинском называть "бархатці і ноготки".
Как по-украински назвать бархатцы и ноготки?
Иногда вы можете слышать такое слово как "бархатцы" для обозначения однолетнего травянистого декоративного растения семейства сложноцветных с душистыми цветками желтого цвета.
- Бархатці – оксамитки, чорнобривці або повняки;
Украинский языковед и учитель Александр Авраменко рассказывал в "Сніданку з 1+1", как красиво заменить это неправильное название.
Не "бархатці" – а "оксамитки, чорнобривці, повняки",
– сообщил Авраменко.
Бархатцы на украинском / Depositphotos
Обратите внимание! В нашей антисуржиковой подборке мы подробно рассказали, как правильно называть различные виды цветов на украинском. Также подсказали, как заменить "популярные" суржиковые названия этих растений.
- Ноготки – нагідки;
Также заметим, что в украинском языке нет такого названия цветка как "ноготки". Есть "нагідки". Именно так надо называть на украинском род травянистых и полукустарниковых растений семейства сложноцветных с оранжево-желтыми цветками, собранными в корзины, уточняет Словарь украинского языка.
Ноготки на украинском / Depositphotos
