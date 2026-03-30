Зокрема, часто можна почути суржик серед назв квітів. 24 Канал при цьому підкаже, як правильно українською називати "бархатці і ноготки".
Дивіться також Точно не "ландиш": в українській мові ця квітка має цікавіші назви
Як українською назвати бархатці і ноготки?
Іноді ви можете чути таке слово як "бархатці" на позначення однорічної трав'янистої декоративної рослину родини складноцвітих із запашними квітками жовтого кольору.
- Бархатці – оксамитки, чорнобривці або повняки;
Український мовознавець та вчитель Олександр Авраменко розповідав у "Сніданку з 1+1", як красиво замінити цю неправильну назву.
Не бархатці, а оксамитки або ж чорнобривці,
– повідомив Авраменко.
Бархатці українською
- Ноготки – нагідки;
Також зауважимо, що в українській мові немає такої назви квітки як "ноготки". Є нагідки. Саме так треба називати українською рід трав'янистих та півкущових рослин родини складноцвітих з оранжево-жовтими квітками, зібраними в кошики, уточнює Словник української мови.
Ноготки українською
Дивіться також Забуваємо суржикові назви: як правильно називати різні види квітів українською
Читайте більше мовних цікавинок:
- Первоцвіти чи першоцвіти: яким словом правильно називати підсніжники, крокуси та проліски.
- Братрура, блят і бритванка: без чого не уявляють приготувань до свят господині у Галичині.
- Цих слів раніше не було: які неологізми запровадив у широкий вжиток Тарас Шевченко.
- "Одні вар'яти, не грай кіна": тренд про галицьку говірку "підірвав" мережу.