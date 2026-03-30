Зокрема, часто можна почути суржик серед назв квітів. 24 Канал при цьому підкаже, як правильно українською називати "бархатці і ноготки".

Як українською назвати бархатці і ноготки?

Іноді ви можете чути таке слово як "бархатці" на позначення однорічної трав'янистої декоративної рослину родини складноцвітих із запашними квітками жовтого кольору.

Бархатці – оксамитки, чорнобривці або повняки;

Український мовознавець та вчитель Олександр Авраменко розповідав у "Сніданку з 1+1", як красиво замінити цю неправильну назву.

Не бархатці, а оксамитки або ж чорнобривці,

– повідомив Авраменко.



Бархатці українською

Ноготки – нагідки;

Також зауважимо, що в українській мові немає такої назви квітки як "ноготки". Є нагідки. Саме так треба називати українською рід трав'янистих та півкущових рослин родини складноцвітих з оранжево-жовтими квітками, зібраними в кошики, уточнює Словник української мови.



Ноготки українською

