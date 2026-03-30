В частности, часто можно услышать суржик среди названий цветов. 24 Канал при этом подскажет, как правильно на украинском называть "бархатці і ноготки".

Как по-украински назвать бархатцы и ноготки?

Иногда вы можете слышать такое слово как "бархатцы" для обозначения однолетнего травянистого декоративного растения семейства сложноцветных с душистыми цветками желтого цвета.

Бархатці – оксамитки, чорнобривці або повняки;

Украинский языковед и учитель Александр Авраменко рассказывал в "Сніданку з 1+1", как красиво заменить это неправильное название.

Не "бархатці" – а "оксамитки, чорнобривці, повняки",

– сообщил Авраменко.



Бархатцы на украинском

Ноготки – нагідки;

Также заметим, что в украинском языке нет такого названия цветка как "ноготки". Есть "нагідки". Именно так надо называть на украинском род травянистых и полукустарниковых растений семейства сложноцветных с оранжево-желтыми цветками, собранными в корзины, уточняет Словарь украинского языка.



Ноготки на украинском

