Есть слова, смысл которых гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд. "Несамовитый" – именно одно из таких; рассказываем о его значении со ссылкой на "Горох".

Откуда происходит и что означает слово "несамовитый"?

Когда человек очень разгневан, взволнован или ведет себя неконтролируемо, о нем могут сказать: "Он стал несамовитым". Но почему-то так? И, собственно, несамовитый – это какой?

Заглянув в словари, мы найдем несколько объяснений, которые можно применить как к живому, так и к неживому: так можно сказать и о человеке, и об эмоциях, и о погоде.

Итак,"несамовитый" – это прилагательное, которым обозначают:

потерю контроля над собой, состояние безумия, сильного возбуждения или неистовства.

состояние, когда человек неспособен отвечать за свои поступки, действия, контролировать их; безумный.

это слово часто употребляется в переносном значении для описания чего-то чрезвычайно интенсивного или безумного по своей силе (например, несамовитый крик или несамовитая радость, а также несамовитый ветер).

То есть оно не означает просто "очень сильный" или "очень громкий". Его история начинается со слова "сам", а точнее "себе" – не похожий на себя – несамовитый.

Возможно, оно происходит и от древнего прилагательного"самовитый", которое можно считать архаизмом, как и слово "рахманный". Когда-то"самовитый" означало того, кто владеет собой, находится в здравом уме, обладает самообладанием.

Префикс "не-" полностью меняет значение: "не-самовитый" – буквально тот, кто как бы перестал быть самим собой, утратил власть над собственными эмоциями.

Это слово так ярко передает состояние человека, охваченного сильными чувствами; "несамовитым" можно стать от страха, любви, злости, пыла борьбы. То, что сегодня можно описать как "на адреналине".

Именно поэтому в религиозных представлениях и мифологии человека в таком состоянии считали либо наделенным божественным знаком, либо объясняли, что в него вселился злой дух.

Это слово обозначает чрезвычайно сильные, бурные, неистовые эмоции, например :

несамовитий крик;

несамовита радість;

несамовитий біль;

несамовитий захват;

несамовита боротьба.

несамовитий сміх.

Например, в литературе вы можете встретить:

Ольжбета Пір'ячко розповіла, .. яким швидкісним та несамовитим було їхнє кохання. (София Андрухович).

З побитих вікон вирвався несамовитий регіт, гармидер і розіслався по глухому подвір'ю...(Панас Мирный).

Так же можно сказать и о действиях или движениях: неистовый танец или неистово писал.

Почему "несамовитый" – не всегда относится к человеку?

Сегодня этим словом описывают не только людей и силу чувств, но и природные явления. "Безумный" очень выразительно передает и подчеркивает силу стихии. Поэтому его можно назвать образным или поэтическим и часто встретить в художественной литературе. Например:

несамовитий шторм;

несамовита хуртовина;

несамовитий вітер.

Вздовж Дніпра, назустріч течії, проносився несамовитий шквал, щоб знову поступитись місцем хвилинній тиші. (Сергей Журахович).

То есть слово подчеркивает необычайную силу, бурность или интенсивность.

Слово"несамовитый" – одно из самых образных в украинском языке. Оно помогает передать необычайную силу чувств, эмоций или явлений. Это хороший пример того, как одно слово может хранить историю языка и в то же время оставаться живым и выразительным в современной речи.

А вы используете это слово?