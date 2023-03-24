Нынешние участники НМТ могут пройти демотест по биологии

Тест содержит 30 задач. Пройти его можно уже сегодня.

Важно НМТ и вступительная кампания 2023 года: все, что должны знать абитуриенты

Участники НМТ могут пройти демотест по биологии

По структуре, типам задач, продолжительности их выполнения демовариант аналогичен вступительному тесту. Тем не менее интерфейс предлагаемого тестировщика отличается от того, какой будет на реальном НМТ.

При выполнении теста вы можете выбирать последовательность выполнения заданий. После завершения работы получите результат.

НМТ – важный тест для каждого школьника, поэтому доверить подготовку следует профессионалам. Таким как репетиторы в дистанционной школе "Оптима". Здесь действуют специальные курсы Optima Academy, где ученики могут получить необходимые знания по выбранным предметам в удобном для себя формате. Так что готовьтесь к НМТ вместе с профессиональными преподавателями "Оптима"!

Если у вас сейчас нестабильный интернет или нет возможности работать в течение 1 часа, можете скачать тест на свой компьютер.

Демовариант теста по биологии доступен по ссылке.

Какие демоварианты тестов уже обнародовал УЦОКО

Украинский центр оценивания качества образования ранее опубликовал на своем сайте демонстрационные тесты НМТ по следующим предметам: