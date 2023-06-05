Дополнительный период регистрации для участия в НМТ стартует 5 июня. Продлится до 12 июня.

Важно НМТ и вступительная кампания 2023 года: все, что должны знать абитуриенты

Стартовала регистрация на дополнительную сессию НМТ-2023

Дополнительный период регистрации на НМТ-2023 предусмотрен для тех, кто регистрировался в основной период, но получил отказ. Также для выпускников, которые по уважительным причинам не смогли вовремя зарегистрироваться. В этот период регистрируют на тестирование и тех лиц, которые по решению судов находятся в учреждениях исполнения наказаний.

Регистрация будут осуществляться с помощью специального сервиса.

Если вы регистрировались на основную сессию НМТ, но получили отказ, следует в персональном кабинете доработать предоставленную информацию и/или копии документов.

Если потенциальные участники НМТ завершают 11 класс в школе за границей, должны загрузить в персональный кабинет нотариально заверенный перевод соответствующей справки на украинский язык.

Лица, которые не смогли по уважительным причинам зарегистрироваться для прохождения НМТ во время основного периода регистрации, имеют с помощью специального сервиса создать персональный кабинет на вебсайте УЦОКО и выполнить в нем следующие действия:

внести личные данные (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, данные документа, удостоверяющего личность, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии), номера контактных телефонов и адрес электронной почты, указать категорию: выпускник текущего года или выпускник прошлых лет) и информацию об участии в НМТ; скачать копии заявления о предоставлении возможности пройти НМТ во время дополнительных сессий, документа, подтверждающего причину, по которой они не смогли зарегистрироваться для прохождения НМТ во время основного периода регистрации (справку или документ, выданный учреждением, в компетенцию которого входит фиксация определенных фактов (если факт можно подтвердить) документально)) и сканкопии и/или фотокопии регистрационных документов:

паспортного документа или иного документа, удостоверяющего личность, на основании которого осуществляется регистрация для участия в НМТ;

документа, подтверждающего информацию об образовании: справки с места обучения, которая подтверждает, что лицо завершает получение полного общего среднего образования в 2023 году (для выпускников этого года), или свидетельства о полном общем среднем образовании (для выпускников прошлых лет);

документа, подтверждающего внесенную информацию о РНОКПП: карточки налогоплательщика или паспорта гражданина Украины, в который внесены данные о РНОКПП.

В случае отсутствия по уважительной причине (угон, утрата и т.п.) документа, подтверждающего информацию об образовании, для регистрации для участия в НМТ может быть использована Выписка из Единой государственной электронной базы по вопросам образования по документам об образовании и информации об обучении лица, которого можно сформировать на вебсайте Единой государственной электронной базы по вопросам образования за ссылкой.

При необходимости добавить копии:

свидетельства об изменении имени, и/или свидетельства о браке, и/или свидетельства о расторжении брака (для лиц, в документах которых есть разногласия в персональных данных);

медицинского выводу о создании особых (специальных) условий для прохождения внешней оценки;

нотариально заверенного перевода на украинский язык документов, предоставленных для регистрации (для лиц, подающих документы, оформленные на иностранном языке);

документа, подтверждающего причину невнесения информации о РНОКПП;

документа, подтверждающего причину, которая делает невозможным участие в основных сессиях НМТ.

Важно! Каждая копия документа, которую потенциальный участник НМТ будет загружать в персональном кабинете, должна быть сканирована или сфотографирована копией его оригинала в виде отдельного файла в формате .png или .jpg размером не более 1 Мб; изображение должно быть четким и полноразмерным (без обрезки сторон документа); текст на изображении должен быть разборчивым и свободно читаемым.

Если вы не предоставите копии документов или копии, не соответствующие требованиям, – вам откажут в регистрации;

подтвердить желание принять участие в НМТ;

отправить внесенную информацию и копии документов на обработку в региональный центр.

Лица, которые по решению судов находятся в учреждениях исполнения наказаний/следственных изоляторах, для регистрации должны обратиться к представителям учреждения исполнения наказаний/следственного изолятора или непосредственно в соответствующий регионального центра оценивания качества образования.

Тем, кто будет регистрироваться в дополнительный период, советуют после отправки регистрационных данных на обработку в региональный центр оценивания качества образования ежедневно проверять в персональном кабинете состояние обработки регистрационных документов, чтобы в случае выявления недостатков у них успеть узнать и исправить их. Ведь другого шанса зарегистрироваться у вас уже не будет.