Додатковий період реєстрації для участі в НМТ стартує також 5 червня. Триватиме до 12 червня.

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Стартувала реєстрація на додаткову сесію НМТ-2023

Додатковий період реєстрації на НМТ-2023 передбачений для тих, хто реєструвався в основний період, але отримав відмову. Також для тих випускників, які з поважних причин не змогли вчасно зареєструватися. У цей період реєструють на тестування і тих осіб, які за рішенням судів перебувають в установах виконання покарань.

Реєстрацію здійснюватимуть за допомогою спеціального сервісу.

Якщо ви реєструвалися на основну сесію НМТ, але отримали відмову, варто у персональному кабінеті доопрацювати надану інформацію та/або копії документів.

Якщо потенційні учасники НМТ завершують 11 клас у школі за кордоном, мають завантажити до персонального кабінету нотаріально засвідчений переклад відповідної довідки українською мовою.

Особи, які не змогли з поважних причин зареєструватися для проходження НМТ під час основного періоду реєстрації, мають за допомогою спеціального сервісу створити персональний кабінет на вебсайті УЦОЯО та виконати в ньому такі дії:

внести особисті дані (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дату народження, дані документа, що посвідчує особу, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), номери контактних телефонів та адресу електронної пошти, вказати категорію: випускник поточного року або випускник минулих років) й інформацію щодо участі в НМТ; завантажити копії заяви щодо надання можливості пройти НМТ під час додаткових сесій, документа, що підтверджує причину, через яку вони не змогли зареєструватися для проходження НМТ під час основного періоду реєстрації (довідку чи документ, виданий установою, до компетенції якої належить фіксація певних фактів (якщо факт можна підтвердити документально)) та сканкопії та/або фотокопії реєстраційних документів:

паспортного документа або іншого документа, що посвідчує особу, на підставі якого здійснюється реєстрація для участі в НМТ;

документа, що підтверджує інформацію про освіту: довідки з місця навчання, яка підтверджує, що особа завершує здобуття повної загальної середньої освіти у 2023 році (для цьогорічних випускників), або свідоцтва про повну загальну середню освіту (для випускників минулих років);

документа, що підтверджує внесену інформацію про РНОКПП: картки платника податків або паспорта громадянина України, до якого внесено дані про РНОКПП.

У разі відсутності з поважної причини (викрадення, втрата тощо) документа, що підтверджує інформацію про освіту, для реєстрації для участі в НМТ може бути використано Виписку з Єдиної державної електронної бази з питань освіти щодо документів про освіту та інформації про навчання особи, яку можна сформувати на вебсайті Єдиної державної електронної бази з питань освіти за посиланням.

За потреби додати копії:

свідоцтва про зміну імені, та/або свідоцтва про шлюб, та/або свідоцтва про розірвання шлюбу (для осіб, у документах яких є розбіжності в персональних даних);

медичного висновку про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього оцінювання;

нотаріально засвідченого перекладу українською мовою документів, наданих для реєстрації (для осіб, які подають документи, оформлені іноземною мовою);

документа, що підтверджує причину невнесення інформації про РНОКПП;

документа, що підтверджує причину, яка унеможливлює участь в основних сесіях НМТ.

Важливо! Кожна копія документа, яку потенційний учасник НМТ буде завантажувати в персональному кабінеті, повинна бути сканованою або сфотографованою копією його оригіналу у вигляді окремого файла у форматі .png або .jpg розміром не більше 1 Мб; зображення повинно бути чітким та повнорозмірним (без обрізань сторін документа); текст на зображенні має бути розбірливим і вільно читатися.

Якщо ви не надасте тих чи тих копій документів або надасте копії, що не відповідають вимогам, – вам відмовлять в реєстрації;

підтвердити бажання взяти участь у НМТ;

надіслати внесену інформацію та копії документів на обробку до регіонального центру.

Особи, які за рішенням судів перебувають в установах виконання покарань / слідчих ізоляторах, для реєстрації мають звернутися до представників установи виконання покарань / слідчого ізолятора або безпосередньо до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти.

Тим, хто реєструватиметься в додатковий період, радять після надсилання реєстраційних даних на обробку до регіонального центру оцінювання якості освіти щодень перевіряти в персональному кабінеті стан опрацювання реєстраційних документів, аби в разі виявлення недоліків у них встигнути про це дізнатися та виправити їх. Адже іншого шансу зареєструватися ви вже не матимете.