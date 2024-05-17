Не упустите шанс стать студентом: все, что нужно знать о сдаче НМТ-2024

В 2024 году выпускники школ в Украине будут сдавать национальный мультипредметный тест (НМТ). Его результаты позволят стать студентом высшего учебного заведения нашего государства. НМТ – это упрощенный формат ВНО, адаптированный к реалиям военного времени. В этом году его сделали обязательным даже для будущих артистов и спортсменов.

Основная сессия НМТ в 2024 году стартовала 14 мая. Поэтому Образование 24 собрало всю важную информацию, которую должны знать нынешние участники тестирования, чтобы не потерять шанс стать студентом.

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По каким предметам и когда состоится НМТ-2024

В 2024 году НМТ содержит четыре предмета – три обязательных и один на выбор.

Обязательные предметы:

украинский язык;

математика:

история Украины.

в 2024 году история Украины снова является обязательным предметом на НМТ.

Предметы на выбор:

иностранный язык;

украинская литература;

физика;

химия;

биология;

география.

в 2024 году в перечень выборочных предметов на НМТ добавили украинскую литературу и географию.

Первый блок будет содержать задания по украинскому языку и математике, второй – по истории Украины и выбранного предмета. Распределять время самостоятельно можно в пределах блоков.

График тестирования

Национальный мультитест в 2024 году будет проходить в рамках основной и дополнительной сессий.

Основная состоится в течение 14 мая – 25 июня;

Дополнительная – в течение 11 – 19 июля.

В дополнительной сессии могут принять участие лица, которые не имели возможности сдавать тестирование во время сессии основной. Или же те, кому завершить проверку знаний во время основной сессии помешает долговременная воздушная тревога или отключение света.

Даты проведения национального мультипредметного теста не обнародуют. Такое решение приняли из соображений безопасности. Опубликовали только календарь НМТ-2024.



Календарь национального мультитеста в 2024 году / УЦОКО

Регистрация на тестирование в рамках дополнительной сессии продолжалась до 15 мая.

Отметим, что выпускники с временно оккупированных территорий Украины также могут принять участие в мультитесте в 2024 году. Но они должны самостоятельно приехать во временный экзаменационный центр.

Как и где будет проходить НМТ

Если выпускник не планирует поступать в вуз в Украине, он может не сдавать НМТ.

Тестирование продлится в пределах одного дня в течение 4 часов в специальных временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). В отдельных регионах, к примеру, на Львовщине и Ровенщине, НМТ будет происходить в укрытиях. Состоять тестирование будет из двух равноценных блоков. На выполнение задания одного предусмотрели 2 часа. Посередине будет перерыв на 20 минут.

НМТ в этом году также можно сдать на языках национальных меньшинств. Это правило не касается русского языка. Так, есть участники, которые в этом году заказали перевод заданий хотя бы одного из предметов на польском, румынском, венгерском языках.

Оценивание будет происходить не только в Украине, но и за рубежом – в 57 городах 32 стран, включая США. Подробный перечень можно найти здесь.

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Сколько человек будет участвовать в НМТ и о чем помнить

С 8 мая более 287 тысяч зарегистрированных участников основной сессии НМТ уже загружают или загрузили из своих персональных кабинетов приглашение на тестирование. В нем указаны: адрес временного экзаменационного центра, дата тестирования и время его начала. Время начала указано по местному времени страны, в которой находится участник мультитеста. К слову, около 20 тысяч человек будет проходить проверку знаний за пределами нашей страны.

Участникам, которые будут сдавать тестирование в Украине, не стоит разглашать время и место сдачи тестирования в целях безопасности. Также не стоит передавать свои персональные данные посторонним лицам.

Участникам тестирования также советуют заранее продумать график и маршрут добирания до ТЭЦ. Если вы опоздаете, то потеряете возможность принять участие в тестировании и соответственно не сможете поступить в вуз Украины в этом году.

Какие минимальные баллы на НМТ надо набрать в 2024 году

В 2024 году для участия в конкурсном отборе участникам НМТ надо набрать 15% правильных ответов по каждому предмету. Это больше, чем в прошлом году.

Чтобы получить по 100 рейтинговых баллов за каждый предметный блок, надо набрать:

5 баллов – по математике, иностранному языку, физике;

6 баллов – по химии;

7 баллов – по украинскому языку, украинской литературы, географии и биологии;

8 баллов – по истории Украины.

Этот минимум позволит участнику НМТ получить оценку по шкале 100 – 200 баллов и принять участие во вступительной кампании в вузы.

Какие задания будут на НМТ

Тесты по украинскому языку и литературе, истории Украины, биологии, химии и географии будут содержать по 30 заданий. По математике и физике – 22 и 20 тестов соответственно, по иностранным языкам (английскому, испанскому, немецкому, французскому) – по 32.

Задания мультитеста будут соответствовать содержанию программ ВНО по учебным предметам. НМТ в 2024 году будет содержать определенную долю заданий ВНО прошлых лет. Все же тестовые формы будут уникальными.

Тесты на НМТ-2024 по украинскому языку еще разрабатывали в соответствии со старым правописанием. Программа тестирования по истории Украины будет охватывать период XVI – ХХІ века.

Какие задания ожидают абитуриентов – подробно читайте здесь.

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Можно ли пользоваться дополнительными материалами

На тестовой платформе во время сдачи НМТ, кроме тестовых заданий, разместят также дополнительные материалы по математике, физике, химии. Также здесь будет отсчет времени и навигация заданий.

Где искать демонстрационные варианты тестов

Пробное тестирование в 2024 году не проводили из соображений безопасности. Но Украинский центр оценивания качества образования подготовил и обнародовал демонстрационные варианты тестов. Они доступны онлайн. Их также можно скачать. Детали и как это сделать, читайте здесь.

На НМТ будут усилены меры безопасности

В этом году во временно экзаменационных центрах усилят меры безопасности при сдаче НМТ. В частности, будут использовать металлоискатели. В каждой аудитории будет по два инструктора, а в подавляющем большинстве помещений – еще и видеокамеры. За нарушение участника тестирования лишат права стать студентом в этом году.

Как действовать в случае воздушной тревоги и отключений света

Руководительница УЦОКО Татьяна Вакуленко отметила: нарушение – это не только списывание, но и наличие (даже не использование!) мобильного телефона, наушников, печатных или рукописных "шпаргалок" или любых других запрещенных предметов. Даже если они просто лежат в кармане.

В УЦОКО рассказали: если раздается воздушная тревога, ответственный за временный экзаменационный центр приостанавливает тестирование. Стоит придерживаться все время указаний ответственных лиц. Так, все спускаются в укрытие и находятся там до момента завершения воздушной тревоги. Если тревога длится до 2,5 часов, то участники возвращаются к выполнению задач. Если тревога долговременная, то участников попросят принять участие в дополнительной сессии НМТ.

В случае длительных аварийных отключений света (более 2,5 часов) во время сдачи НМТ участникам тестирования предоставят возможность сдать экзамен во время дополнительной сессии.

Перед началом тестирования следует внимательно слушать речь инструктора и поставить необходимые вопросы или обратиться за помощью, если возникли какие-то трудности.

С собой на тестирование стоит взять:

ручку;

прозрачную бутылку с водой;

перекус;

теплые вещи, чтобы не мерзнуть в укрытии в случае воздушной тревоги.

Когда будут результаты НМТ

После выполнения заданий тестовые баллы участники увидят сразу. А вот узнать все о своих конкурсных баллах смогут, когда получат официальный результат:

до 2 июля (для основной сессии);

до 26 июля (для дополнительной).

Информацию о результатах основных сессий НМТ по шкале 100 – 200 баллов разместят в персональных кабинетах участников.

Почему важно получить высокие баллы

В Украине уже в рамках этой вступительной кампании заработает грантовая система оплаты обучения в вузах. Размер гранта, который абитуриент сможет получить, будет зависеть, в частности, он результата НМТ. Претендовать на получение денег на оплату высшего образования смогут поступающие, которые получат не менее 150 баллов по двум предметам.

Подробнее о том, как вести себя во время тестирования, вы можете посмотреть в видео.

Как вести себя на НМТ-2024: объясняет руководительница УЦОКО Татьяна Вакуленко