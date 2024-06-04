Экзамены можно сдать также и в рамках сессии дополнительной. Мультитест происходит в компьютерном формате в специально созданных временных экзаменационных центрах.

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Где происходит НМТ-2024

Такие центры создали как в Украине, так и за ее пределами: в странах Европы и некоторых странах мира.

Временные экзаменационные центры в Украине создают на базе учебных заведений, которые технически могут обеспечить проведение в них компьютерного онлайн-тестирования и соответствуют определенным требованиям.

Экзаменационные центры размещены в отдельном здании или его части, изолированной на время проведения НМТ.

Границей центра является внешний периметр здания (его части), в которой организована его работа, и за его пределы участник не имеет права выходить до завершения экзамена, в том числе во время 20-минутного перерыва между двумя блоками мультитеста.

Какие есть требования к центру

Здания, сооружения и помещения, в которых создали временные экзаменационные центры, должны соответствовать требованиям доступности согласно государственным строительным нормам и стандартам.

Также в помещении экзаменационного центра или возле него должны быть защитные сооружения гражданской защиты (укрытия), которые могут обеспечить одновременное пребывание в них всех участников НМТ и работников центра.

В помещении, где разместили ТЭЦ, должны быть:

аудитории с рабочими местами для участников НМТ;

рабочее место ответственного за пункт проведения внешнего оценивания, оборудовано ПК, подключенным к сети Интернет, принтером и по возможности сканером;

резервный(е) ПК, установлен(ы) обычно в последней аудитории и подключен(ы) к сети Интернет, с пометкой "Резерв". Резервный ПК с пометкой "Резерв" может быть установлен в каждой аудитории;

рабочее место дежурного медицинского работника;

помещение для пребывания участников НМТ во время перерыва.

Наполняемость одного экзаменационного центра во время экзамена составляет от 30 до 60 участников НМТ. В то же время по согласованию с Украинским центром оценивания качества образования может быть создан экзаменационный центр для прохождения НМТ 29 или менее участников экзамена.

Какие требования к аудитории, где происходит НМТ

В каждой аудитории временного экзаменационного центра должны быть:

от 10 до 20 рабочих мест для участников НМТ, обустроенных ПК, подключенными к сети Интернет (допустимо 5 – 9 рабочих мест или более 20 рабочих мест по согласованию с Украинским центром);

рабочее место старшего инструктора, оборудованное ПК, подключенным к сети Интернет;

место для инструктора;

место для личных вещей участников НМТ (стол, стулья и т.д.).

Аудитории экзаменационных центров, в которых будет проходить экзамен, будут оборудованы камерами видеонаблюдения.

Ответственными за подготовку помещений временного экзаменационного центра к проведению НМТ являются руководитель соответствующего учебного заведения и ответственный за центр.

Информацию о том, в каком именно временном экзаменационном центре будет проходить тестирование, каждый участник должен был получить в своем электронном кабинете не позднее, чем за десять календарных дней до начала проведения основной сессии НМТ.