Іспити можна скласти також і у межах сесії додаткової. Мультитест відбувається в комп'ютерному форматі у спеціально створених тимчасових екзаменаційних центрах.

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Де відбувається НМТ-2024

Такі центри створили як в Україні, так і за її межами: у країнах Європи та деяких країнах світу.

Тимчасові екзаменаційні центри в Україні створюють на базі закладів освіти, які технічно можуть забезпечити проведення в них комп'ютерного онлайн-тестування та відповідають певним вимогам.

Екзаменаційні центри розміщені в окремій будівлі або її частині, ізольованій на час проведення НМТ.

Межею центру є зовнішній периметр будівлі (її частини), у якій організовано його роботу, і за його межі учасник не має права виходити до завершення іспиту, у тому числі під час 20-хвилинної перерви між двома блоками мультитесту.

Які є вимоги до центру

Будівлі, споруди та приміщення, у яких створили тимчасові екзаменаційні центри, повинні відповідати вимогам щодо доступності згідно з державними будівельними нормами та стандартами.

Також у приміщенні екзаменаційного центру або біля нього мають бути захисні споруди цивільного захисту (укриття), що можуть забезпечити одночасне перебування в них усіх учасників НМТ та працівників центру.

У приміщенні, де розмістили ТЕЦ, мають бути:

аудиторії з робочими місцями для учасників НМТ;

робоче місце відповідального за пункт проведення зовнішнього оцінювання, облаштоване ПК, під'єднаним до мережі Інтернет, принтером та за можливості сканером;

резервний(і) ПК, встановлений(і) зазвичай в останній аудиторії та під'єднаний(і) до мережі Інтернет, з позначкою "Резерв". Резервний ПК з позначкою "Резерв" може бути встановлено в кожній аудиторії;

робоче місце чергового медичного працівника;

приміщення для перебування учасників НМТ під час перерви.

Наповнюваність одного екзаменаційного центру під час іспиту становить від 30 до 60 учасників НМТ. Водночас за погодженням з Українським центром оцінювання якості освіти може бути створений екзаменаційний центр для проходження НМТ 29 або менше учасників іспиту.

Які є вимоги до аудиторії, де відбувається НМТ

У кожній аудиторії тимчасового екзаменаційного центру мають бути:

від 10 до 20 робочих місць для учасників НМТ, облаштованих ПК, під'єднаними до мережі Інтернет (допустимо 5 – 9 робочих місць або більше 20 робочих місць за погодженням з Українським центром);

робоче місце старшого інструктора, облаштоване ПК, під'єднаним до мережі Інтернет;

місце для інструктора;

місце для особистих речей учасників НМТ (стіл, стільці тощо).

Аудиторії екзаменаційних центрів, у яких проходитиме іспит, будуть обладнані камерами відеоспостереження.

Відповідальними за підготовку приміщень тимчасового екзаменаційного центру до проведення НМТ є керівник відповідного закладу освіти та відповідальний за центр.

Інформацію про те, у якому саме тимчасовому екзаменаційному центрі проходитиме тестування, кожен учасник мав отримати у своєму електронному кабінеті не пізніше, ніж за десять календарних днів до початку проведення основної сесії НМТ.