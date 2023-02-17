Об этом рассказала во время прямого эфира заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко.

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Какой уровень английского языка будет на НМТ

На НМТ будет уровень английского языка, который обозначен в действующей программе внешнего независимого оценивания по иностранным языкам, уточнила заместитель директора УЦОКО.

По словам Вакуленко, максимальная сложность задач будет на уровне В2. В целом подавляющее большинство задач будут равны В1.

НМТ – важный тест для каждого школьника, поэтому доверить подготовку следует профессионалам. Таким как репетиторы в дистанционной школе "Оптима". Здесь действуют специальные курсы Optima Academy, где ученики могут получить необходимые знания по выбранным предметам в удобном для себя формате. Итак, готовьтесь к НМТ вместе с профессиональными преподавателями “Оптима”!

Можно ли использовать для поступления вместо теста по иностранному языку сертификат международных экзаменов

Вакуленко также рассказала, что раньше можно было использовать результаты международных экзаменов, например IELTS, для зачисления государственной итоговой аттестации.

Учитывая, что в этом году ГНА отменена, а механизма учета результатов международных экзаменов как результатов НМТ нет, поэтому нет (не будут засчитывать результаты международных экзаменов для поступления вместо результатов НМТ, – ред.),

– уточнила она.

Поэтому для того, чтобы получить результат НМТ по английскому языку, нужно будет проходить оценку по этому предмету.

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