Об этом рассказала во время прямого эфира заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко.
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Какой уровень английского языка будет на НМТ
На НМТ будет уровень английского языка, который обозначен в действующей программе внешнего независимого оценивания по иностранным языкам, уточнила заместитель директора УЦОКО.
По словам Вакуленко, максимальная сложность задач будет на уровне В2. В целом подавляющее большинство задач будут равны В1.
Можно ли использовать для поступления вместо теста по иностранному языку сертификат международных экзаменов
Вакуленко также рассказала, что раньше можно было использовать результаты международных экзаменов, например IELTS, для зачисления государственной итоговой аттестации.
Учитывая, что в этом году ГНА отменена, а механизма учета результатов международных экзаменов как результатов НМТ нет, поэтому нет (не будут засчитывать результаты международных экзаменов для поступления вместо результатов НМТ, – ред.),
– уточнила она.
Поэтому для того, чтобы получить результат НМТ по английскому языку, нужно будет проходить оценку по этому предмету.
Важно НМТ и вступительная кампания 2023 года: все, что должны знать абитуриенты
Вступительная кампания – 2023: кратко
- НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.
- В МОН запланировали две сессии НМТ-2023: основную и дополнительную.
- Основная состоится в июне, дополнительная – в июне – июле. Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Регистрация на НМТ-2023 состоится в апреле.
- Подтверждение участия в тесте и окончательный выбор прохождения НМТ запланировали на май.
- Вступительная кампания в вузе запланирована на июль – август.