Про це розповіла під час прямого ефіру заступниця директора Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко.

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Який рівень англійської мови буде на НМТ

На НМТ буде той рівень англійської мови, який позначений в чинній програмі зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов, уточнила заступниця директора УЦОЯО.

За словами Вакуленко, максимальна складність завдань буде на рівні В2. Загалом переважна більшість завдань буде рівні В1.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому довірити підготовку варто професіоналам. Таким як репетитори у дистанційній школі "Оптіма". Тут діють спеціальні курси Optima Academy, де учні мають змогу отримати потрібні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтесь до НМТ разом із професійними викладачами “Оптіма”!

Чи можна використати для вступу замість тесту з іноземної мови сертифікат міжнародних іспитів

Вакуленко також розповіла, що раніше можна було використати результати міжнародних іспитів, наприклад, IELTS, для зарахування державної підсумкової атестації.

З огляду на те, що цього року ДПА скасована, а механізму врахування результатів міжнародних іспитів як результатів НМТ немає, тому ні (не зараховуватимуть результати міжнародних іспитів для вступу замість результатів НМТ, – ред.),

– уточнила вона.

Тому для того, аби отримати результат НМТ з англійської мови, потрібно буде проходити оцінювання з цього предмета.

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