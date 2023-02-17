Про це розповіла під час прямого ефіру заступниця директора Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко.
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Який рівень англійської мови буде на НМТ
На НМТ буде той рівень англійської мови, який позначений в чинній програмі зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов, уточнила заступниця директора УЦОЯО.
За словами Вакуленко, максимальна складність завдань буде на рівні В2. Загалом переважна більшість завдань буде рівні В1.
Чи можна використати для вступу замість тесту з іноземної мови сертифікат міжнародних іспитів
Вакуленко також розповіла, що раніше можна було використати результати міжнародних іспитів, наприклад, IELTS, для зарахування державної підсумкової атестації.
З огляду на те, що цього року ДПА скасована, а механізму врахування результатів міжнародних іспитів як результатів НМТ немає, тому ні (не зараховуватимуть результати міжнародних іспитів для вступу замість результатів НМТ, – ред.),
– уточнила вона.
Тому для того, аби отримати результат НМТ з англійської мови, потрібно буде проходити оцінювання з цього предмета.
Важливо НМТ та вступна кампанія 2023: все, що мають знати абітурієнти
Вступна кампанія – 2023: коротко
- НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
- На складання тесту абітурієнти матимуть 180 хвилин. Учасники НМТ можуть самі розподіляти час між блоками.
- У МОН запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
- Основна відбудеться у червні, додаткова – у червні – липні. Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
- Тести випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створять як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
- Реєстрація на НМТ – 2023 відбудеться у квітні.
- Підтвердження участі у тесті та остаточний вибір місця проходження НМТ запланували на травень.
- Вступна кампанія у виші запланована на липень – серпень.