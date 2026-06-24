Пользовательница Threads и преподавательница истории Алина Качараба ответила на пост репетитора по истории Украины, которая раскритиковала одно из заданий НМТ, речь шла о картине Марии Примаченко "Четвертый энергоблок", которую участники тестирования должны были связать с определенным историческим событием. Репетитор заявила, что некоторые вопросы теста являются "сложными, запутанными и не входящими в программу"; по её словам, именно это задание вызвало возмущение, ведь, по её мнению, выпускники не могли знать, какому событию посвящена картина.

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Почему вопрос с картиной Примаченко вызвал споры

Алина Качараба в своём посте отметила, что не согласна с критикой именно этого задания. По её словам, проблема возникла из-за того, что в соцсетях распространили не полностью точную версию вопроса.

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"Я тоже не со всем согласна. Но конкретно этот вопрос раздули зря", — написала пользовательница.

Она пояснила, что составляла НМТ самостоятельно и видела задание на тестировании. По её словам, участникам не нужно было знать саму картину или узнавать творчество Марии Примаченко.

В условии было указано, что работа касается событий на четвёртом энергоблоке. Именно эта подсказка, по мнению Алины, должна была помочь выпускникам определить правильный ответ.

Вот о чем написала преподавательница / Скриншот из Threads

"Не нужно было узнавать эту картину. И вообще можно было её не знать. Потому что в условии задания чётко говорилось об экологической трагедии на 4-м энергоблоке", — отметила она.

Пользовательница добавила, что речь идет о теме, которая входит в программу по истории Украины, а потому это задание не стоит считать одним из самых сложных.

Что пишут участники обсуждения о задании НМТ

В комментариях под постом многие пользователи поддержали позицию Алины Качарабы. Они отметили, что словосочетание "четвертый энергоблок" почти сразу ассоциируется с аварией на Чернобыльской атомной электростанции.

Некоторые подчеркнули, что для ответа не нужно было знать творчество Марии Примаченко, ведь ключевая информация содержалась в формулировке задания.

"В цитате сразу же первое предложение — "четвертый блок". Чернобыль и 1986 год. Здесь даже не нужно было долго думать", — писали пользователи.

Другие участники дискуссии отметили, что задания НМТ часто построены так, чтобы проверить не только запоминание фактов, но и умение анализировать информацию.

В то же время часть комментаторов согласилась, что некоторые формулировки в тестах могут быть слишком запутанными для выпускников, которые находятся в стрессовой ситуации во время экзамена.

Таким образом, спор вокруг картины Примаченко перерос в более широкую дискуссию о том, должен ли НМТ проверять исключительно знания или также умение работать с информацией и находить подсказки в самом задании.