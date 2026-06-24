Користувачка Threads та викладачка історії Аліна Качараба відповіла на допис репетиторки з історії України, яка розкритикувала одне із завдань НМТ, йшлося про картину Марії Примаченко "Четвертий енергоблок", яку учасники тестування мали пов’язати з певною історичною подією. Репетиторка заявила, що деякі питання тесту є "складними, заплутаними та не включеними до програми", за її словами, саме це завдання викликало обурення, адже, на її думку, випускники не могли знати, якій події присвячена картина.

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Чому питання з картиною Примаченко викликало суперечки

Аліна Качараба у своєму дописі зазначила, що не погоджується з критикою саме цього завдання. За її словами, проблема виникла через те, що у соцмережах поширили не повністю точну версію питання.

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"Я теж не зі всім погоджуюся. Але конкретно це питання роздули даремно", – написала користувачка.

Вона пояснила, що складала НМТ власноруч і бачила завдання на тестуванні. За її словами, учасникам не потрібно було знати саму картину чи впізнавати творчість Марії Примаченко.

Умовою було зазначено, що робота стосується подій на четвертому енергоблоці. Саме ця підказка, на думку Аліни, мала допомогти випускникам визначити правильну відповідь.

Ось про що написала викладачка / Скриншот з Threads

"Не потрібно було впізнавати цю картину. І взагалі можна було її не знати. Бо в умові завдання чітко було сказано про екологічну трагедію на 4-му енергоблоці", – зазначила вона.

Користувачка додала, що йдеться про тему, яка є у програмі з історії України, а тому це завдання не варто вважати одним із найскладніших.

Що пишуть учасники обговорення про завдання НМТ

У коментарях під дописом багато користувачів підтримали позицію Аліни Качараби. Вони зазначили, що словосполучення "четвертий енергоблок" майже одразу асоціюється з аварією на Чорнобильській атомній електростанції.

Дехто наголосив, що для відповіді не потрібно було знати творчість Марії Примаченко, адже ключова інформація містилася у формулюванні завдання.

"У цитаті одразу перше речення – "четвертий блок". Чорнобиль і 1986 рік. Тут навіть не треба було довго думати", – писали користувачі.

Інші учасники дискусії зауважили, що завдання НМТ часто побудовані так, щоб перевірити не лише запам’ятовування фактів, а й уміння аналізувати інформацію.

Водночас частина коментаторів погодилася, що деякі формулювання у тестах можуть бути надто заплутаними для випускників, які перебувають у стресовій ситуації під час іспиту.

Таким чином, суперечка навколо картини Примаченко переросла у ширшу дискусію про те, чи має НМТ перевіряти виключно знання, чи також уміння працювати з інформацією та знаходити підказки у самому завданні.