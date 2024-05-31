Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь отметил, что приветствует решение Верховного Суда. Оно подтверждает силу и обязательность применения Украинского правописания.

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Верховный Суд подтвердил обязательность применения украинского правописания

Кремень сообщил, что как Уполномоченный по защите государственного языка отстаивал непоколебимость аргументов правительства как в апелляционном, так и в Верховном Суде.

Украинское правописание, действующая редакция которого была утверждена постановлением Кабинета Министров Украины 22 мая 2019, успешно преодолело очередную попытку ослабления позиций государственного языка. Защитив его, мы укрепляем основу основ национальной идентичности,

– подчеркнул он.

Языковой омбудсмен при этом напомнил, что в январе 2021 года Окружной административный суд Киева признал незаконным и отменил постановление Кабмина о введении нового украинского правописания.

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Украинцев призывают применять нормы действующего правописания

Учитывая появление этого исторического решения, Уполномоченный настаивает на необходимости масштабного использования действующего правописания во всех сферах общественной жизни и напомнил, что уже прошел 5-летний переходный период, в течение которого действовали как старые, так и новые его нормы.

Мы требуем использовать правописание повсеместно, но одновременно настаиваем на том, чтобы Министерство образования и науки Украины усилило свое ответственное лидерство и побудило к выполнению дорожной карты,

– отметил Креминь,

Он также сообщил, что с 2025 года национальный мультимедийный тест будут проводить уже на основе действующей редакции украинского правописания.

Напомним, 22 мая 2019 года Кабинет Министров Украины согласовал редакцию "Украинского правописания", подготовленную специально созданной Украинской национальной комиссией по вопросам правописания.