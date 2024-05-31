Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь зазначив, що вітає рішення Верховного Суду. Воно підтверджує чинність і обов'язковість застосування Українського правопису.

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Верховний Суд підтвердив обов'язковість застосування українського правопису

Кремінь повідомив, що як Уповноважений із захисту державної мови відстоював непохитність аргументів Уряду як в апеляційному, так і у Верховному Суді.

Український правопис, чинна редакція якого була затверджена постановою Кабінету Міністрів України 22 травня 2019 року, успішно подолав чергову спробу послаблення позицій державної мови. Захистивши його, ми зміцнюємо основу основ національної ідентичності,

– наголосив він.

Мовний омбудсмен при цьому нагадав, що в січні 2021 року Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною та скасував постанову Кабміну про запровадження нового українського правопису.

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Українців закликають застосовувати норми чинного правопису

Зважаючи на появу цього історичного рішення, Уповноважений наполягає на необхідності масштабного використання чинного правопису в усіх сферах суспільного життя та нагадав, що вже минув 5-річний перехідний період, протягом якого діяли як старі, так і нові його норми.

Ми вимагаємо використовувати правопис повсюдно, але водночас наполягаємо на тому, щоб Міністерство освіти і науки України посилило своє відповідальне лідерство та спонукало до виконання дорожньої карти,

– зазначив Кремінь,

Він також повідомив, що з 2025 року національний мультимедійний тест проводитимуть вже на основі чинної редакції українського правопису.

Нагадаємо, 22 травня 2019 року Кабінет Міністрів України погодив редакцію "Українського правопису", підготовлену спеціально створеною Українською національною комісією з питань правопису.