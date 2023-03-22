Это произошло после назначения на должность министра образования и науки Украины Оксена Лисового.

Читайте Глава Минобразования Оксен Лисовой назвал приоритеты своей работы

Сайт МОН вернул бывший логотип министерства

Решение об отказе от предыдущего логотипа пока претворили в жизнь только на странице Минобразования в фейсбуке. Также появляется он на верхней панели компьютера, когда открыта "иконка" МОН. На официальном сайте лого пока не обновили.


Старые логотипы МОН

К слову, 21 марта первый заместитель главы МОН Андрей Витренко передал Оксену Лисовому Переходную книгу. В нем прописана основная работа министерства, а также дальнейшие стратегические приоритеты. Однако украинцы шутят, что, видимо, в эту книгу действующий глава МОН и его новая команда не намерена заглядывать.

Что интересно, в новости о вручении Переходной книги Лисовому на фейсбук-странице МОН должности прописали с маленькой буквы. Раньше комитет был Комитетом, министр – Министром.

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Почему возник скандал с логотипом

  • В конце декабря 2022 года Министерство образования и науки Украины изменило логотип во время войны. При этом без анонсов и презентации.
  • Это решение Минобразования вызвало волну критики украинцев.
  • Они, в частности, задали вопрос о необходимости изменения лого во время войны. Также спрашивали чиновников о том, сколько заплатили за такое новшество и почему нельзя было оставить предыдущий логотип.
  • Предыдущий логотип, к слову, МОН обновил в 2017 году. Оно содержит два символа: О и Н. О символизирует круг знаний, а Н – неисчерпаемость познания.
  • Новый символ по стилю совпадает с оформлением страницы "Программа большой трансформации Образование 4.0: Украинский рассвет".
  • В МОН заявили, что представляют новый бренд – визуальное единство, которое представляет синергию формирования нового образования, науки и инноваций.
  • Ребрендинг реализуют в пределах Коммуникационная стратегия МОН на 2023 – 2030 годы. Она, в частности, направлена на развитие европейской интеграции и гендерного равенства.
  • В Минобразования также ответили на запрос журналистов, заявив, что новый логотип подарила общественная организация. В соответствии денег государства на это не тратили.