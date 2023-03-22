Это произошло после назначения на должность министра образования и науки Украины Оксена Лисового.

Читайте Глава Минобразования Оксен Лисовой назвал приоритеты своей работы

Сайт МОН вернул бывший логотип министерства

Решение об отказе от предыдущего логотипа пока претворили в жизнь только на странице Минобразования в фейсбуке. Также появляется он на верхней панели компьютера, когда открыта "иконка" МОН. На официальном сайте лого пока не обновили.



Старые логотипы МОН

К слову, 21 марта первый заместитель главы МОН Андрей Витренко передал Оксену Лисовому Переходную книгу. В нем прописана основная работа министерства, а также дальнейшие стратегические приоритеты. Однако украинцы шутят, что, видимо, в эту книгу действующий глава МОН и его новая команда не намерена заглядывать.

Что интересно, в новости о вручении Переходной книги Лисовому на фейсбук-странице МОН должности прописали с маленькой буквы. Раньше комитет был Комитетом, министр – Министром.

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Почему возник скандал с логотипом