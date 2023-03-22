Це сталося після призначення на посаду міністра освіти і науки України Оксена Лісового.

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Сайт МОН повернув колишній логотип міністерства

Рішення про відмову від попереднього логотипа поки втілили у життя лише на сторінці Міносвіти у фейсбуці. Також з'являється він на верхній панелі комп'ютера, коли відкрита "іконка" МОН. На офіційному сайті лого поки не оновили.



Старі логотипи МОН

До слова, 21 березня перший заступник очільника МОН Андрій Вітренко передав Оксену Лісовому Перехідну книгу. У ній прописана основна робота міністерства, а також подальші стратегічні пріоритети. Однак українці жартують, що, мабуть, у цю книгу чинний очільник МОН і його нова команда не має наміру заглядати.

Що цікаво, у новині про вручення Перехідної книги Лісовому на фейсбук-сторінці МОН посади прописали з маленької літери. Раніше комітет був Комітетом, міністр – Міністром.

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Чому виник скандал з логотипом