"Должны продемонстрировать конкурентоспособность": Верещук сделала заявление о перемещенных вузах
Источник:Минреинтеграции Украины
Перемещенные с временно оккупированных территорий университеты должны сохранить свою региональную идентичность. Хотя по отдельным вузам есть вопросы относительно их деятельности в новых условиях.
Об этом заявила вице-премьер-министр Ирина Верещук во время прямого включения на телеканале ICTV. И добавила, что иногда речь идет о возможном присоединении таких ЗВО к другим университетам.
Читайте К Львовской политехнике присоединят несколько вузов
Верещук сделала заявление о перемещенных вузах в Украине
Верещук при этом убеждена, что стоит помочь перемещенным вузам не исчезнуть.
Прежде чем принимать решение, надо четко понимать их возможности и изучить другие обстоятельства,
– отметила чиновница.
И добавила: к примеру, Таврический национальный университет – единственный, который переехал из Крыма. Поэтому коллектив стремится сохранить его именно как крымский.
Позиция руководства государства и моя: по возможности релоцированные с ВОТ высшие учебные заведения должны сохранить свою региональную идентичность,
– сообщила вице-премьер.
И отметила, что присоединение таких ЗВО к другим учебным заведениям – не самоцель. Однако они должны продемонстрировать свою жизнеспособность и конкурентоспособность, которых требует время.
Смотрите также Правительство согласовало объединение нескольких вузов во Львове, Киеве и Харькове
В Украине будут объединять отдельные вузы
- Недавно заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий заявил, что в Украине осуществят оптимизацию сети ЗВО.
- МОН уже представило ректорам предложения по реформированию высшего образования в Украине.
- В ведомстве также обнародовали критерии модернизации сети вузов.
- Глава МОН Оксен Лисовой подробно разъяснил при этом, как состоится эта реформация. Об этом можно прочитать по ссылке.