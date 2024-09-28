"Вселяет веру в победу": как учителя и благотворители спасают очное обучение даже под обстрелами

Украина – единственная страна в мире, которая не остановила образовательный процесс даже во время войны. Наши ученики своей жаждой знаний, а учителя желанием не потерять молодое поколение с февраля 2022 года часто напоминают супергероев. Ведь несмотря на все вызовы, они не теряют веры и продолжают крушить образовательную скалу.

Украина – единственная страна в мире, которая не остановила образовательный процесс даже во время войны. Наши ученики своей жаждой знаний, а учителя желанием не потерять молодое поколение с февраля 2022 года часто напоминают супергероев. Ведь несмотря на все вызовы, они не теряют веры и продолжают крушить образовательную скалу.

Даже под обстрелами наши мужественные педагоги не боялись передавать знания. Ученики также, разъехавшись по всему миру, не хотели терять связь с родной страной, поэтому "разрывались" на две школы. Не обошли их, к сожалению, и образовательные потери. Однако ученики и учителя преодолевают их вместе: даже во время тревоги в укрытии, демонстрируя украинскую силу, стойкость и веру в победу.

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Именно учителя в условиях войны часто становятся спасителями в своих общинах. Благодаря помощи благотворителей, в частности из ЮНИСЕФ, они вернули ученикам и родителям надежду на полноценное обучение и коммуникацию. О том, как им это удалось, Образование 24 расскажет на примере историй трех педагогов, которые, несмотря на сложную ситуацию с безопасностью в своих городах, не сдались, а стали мотиваторами и примером для подражания.

Украинские ученики понесли значительные образовательные потери

За последние несколько лет дети в Украине неоднократно сталкивались со значительными перерывами в обучении: сначала из-за пандемии COVID-19, а с февраля 2022 года – из-за полномасштабной войны.

Обратите внимание! С 2022 года в Украине повреждено или разрушено более 3790 учебных заведений. Каждый ребенок пострадал из-за обстрелов школ, закрытия заведений и смены места жительства. Сегодня около 4,6 миллиона детей по всей стране сталкиваются с проблемами доступа к обучению. Из них около 2 миллионов непосредственно пострадали от закрытия школ и детских садов.

Хотя обучение онлайн и стало в свое время спасением для украинского образования, все же не все ученики в Украине имеют возможность получать знания в рамках этого формата. Переход на дистанционное обучение детей-переселенцев и детей с прифронтовых территорий затрудняют постоянный стресс, недостаток цифрового оборудования и проблемы со связью из-за отсутствия света и повреждения объектов энергетической инфраструктуры.

Проблемы с доступом к обучению вызвали у детей значительные образовательные потери. По результатам международного исследования PISA, украинские школьники отстают на 1,5 года от необходимого уровня. Более того: грядущая зима может стать очередным испытанием для образовательного процесса. Из-за возможного отсутствия света и тепла в Украине ученики могут потерять возможность учиться.

ЮНИСЕФ проанализировал, что в ближайшие месяцы света может не быть по 2 – 6 часов в течение учебного дня, что существенно повлияет на школьное расписание. Однако они делают все возможное, чтобы ученики в Украине не потеряли шанс на получение знаний. В 2024 году ЮНИСЕФ планирует охватить программами образовательного восстановления 625 000 детей.



ЮНИСЕФ помогает восстанавливать укрытия в школах Украины / фото Анжелы Пиляевой

Глава Представительства ЮНИСЕФ в Украине Мунир Мамедзаде убеждает: отсутствие очного обучения на прифронтовых территориях и проблемы с электроснабжением уже сейчас влияют на образование по всей стране, в том числе и на дистанционное обучение. И они и в дальнейшем будут препятствовать реализации этих возможностей.

Образование имеет решающее значение для благосостояния и развития детей. Его нельзя поставить на паузу, не рискуя будущим целого поколения и восстановлением страны,

– отмечает Мамедзаде.

Поэтому образовательную миссию с помощью благотворителей продолжают, как титаны, выполнять учителя. В частности, трудно тем, кто недалеко от зоны боевых действий. Однако наши учителя не сдаются и вдохновляют не сдаваться других.

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Учителя как агенты изменений и надежное плечо

Анжела Пиляева: "Дети нас возвращают к жизни, дают нам силу и вдохновляют на все. Мы понимаем, что есть ради кого жить"



Анжела Пиляева / фото Анжелы Пиляевой

Анжела Пиляева, директор гимназии № 25 в Николаеве, стала одной из таких энтузиасток в начале войны. Она объединила учителей в непростое время и они вместе стали опорой для учеников и родителей. Педагог организовала уборку и восстановление бомбоубежищ и школ, инициировала онлайн-обучение для около 350 учеников и добилась поддержки от местных гуманитарных организаций. ЮНИСЕФ впоследствии предоставил их школе необходимые ресурсы для восстановления укрытий, что позволило возобновить офлайн-обучение.

Анжела Пиляева признается: не поверила, что началась полномасштабная война. Для учеников тогда объявили внеплановые каникулы.

Часть учителей выехала из Николаева: в другие области и за границу. Многие ученики также выехали, и с некоторыми мы потеряли связь. Были большие риски относительно продолжения вообще полноценного обучения. Некоторые из учителей уволились. У всех был огромный стресс. Но коллектив консолидировал силы и с 1 апреля началось, несмотря на все, онлайн-обучение,

– рассказала педагог.

Нагрузка на педагогов была значительная, хотя они и имели опыт онлайн-преподавания. Препятствием стало то, что ученики выехали в разные страны мира: в Корею, Азербайджан, США, Ирландию и т.д. и расписания не совпадали.

"Детям нужно было адаптироваться за рубежом, поэтому наши учителя после уроков помогали им: выходили на групповые или индивидуальные уроки, чтобы не потерять этих учеников и впоследствии восстановить качественный образовательный процесс. Мы должны были дать возможность ученикам получать образование, ведь они были невиновны в сложившейся ситуации", – говорит женщина.

Все же школа смогла завершить учебный год и выдать ученикам документы об образовании. Документацию при этом спрятали, учитывая войну.

Нам помогали различные международные партнеры, в частности ЮНИСЕФ. Они помогли нам сделать капитальный ремонт убежища в 2023 году, чтобы был шанс вернуть детей за парты. Они профинансировали и обустройство образовательного хаба. С сентября мы уже начали обучение очно. Наше убежище рассчитано на 300 человек. В школе сейчас учится чуть больше учеников, ведь к нам пришли дети из Херсонщины. Есть также дети с особыми образовательными потребностями,

– продолжила директор гимназии № 25 в Николаеве.



Гимназия № 25 в Николаеве / фото Анжелы Пиляевой

Сейчас в ее школе проблем с учителями нет. Ученики вернулись почти все. Родители хотели, чтобы дети учились очно.

Мы скорректировали учебную программу, определили, какие темы "провисают" и им уделяем больше внимания. Индивидуально смотрели на каждый класс и их образовательные пробелы. Тем более, что дети, которые были за рубежом, немало пропустили. Но они не хотели терять украинское образование. ЮНИСЕФ предоставил нам необходимую литературу и технику, Starlink даже,

– говорит Пиляева.

По словам директора, в ее гимназию в 2022 году с оккупированной территории подали на электронный адрес заявки 12 учеников. В прошлом году эти дети выходили к ним на онлайн-уроки. Родители хотели украинское образование и сейчас ждут освобождения Херсонщины. У них уже твердая гражданская позиция,

Почему так важно было возобновить обучение оффлайн?

Директор школы говорит, что для них важно было восстановить офлайн-обучение. Спрос среди родителей был большой. Сейчас классы переполнены. Зато раньше ученикам не хватало социализации, они потеряли взаимную коммуникацию.

А у нас всегда было много внеклассных мероприятий, в частности гражданско-патриотического направления. Сейчас дети снова могут посещать кружки и спортивные секции, получают всестороннее развитие. Мы должны их подготовить к взрослой жизни и обеспечить им психологическую поддержку. В частности, это важно для детей с особыми потребностями. Им крайне необходима социализация,

– отмечает педагог.

Сейчас уроки они могут проводить даже в убежище, ведь там также уже есть интернет.



Укрытие в гимназии № 25 в Николаеве / фото Анжелы Пиляевой

"Мы проводим там уроки во время воздушной тревоги, ведь укрытие разделено на локации. Каждый класс обустроил свое место и имеет стеллажи с учебниками и играми для проведения различных уроков. Даже есть уголки релаксации благодаря гуманитарной помощи. Атмосфера в укрытии во время тревоги замечательная. Там хорошее освещение, есть разные картинки для релаксации: море, песок, который сыплется, книги также, настольные игры, яркие стены и т.д.", – отмечает Пиляева.

Она говорит, что дети возвращают к жизни. "Этот шум, когда они бегут по коридору, их общение между собой, перерывы, звонок дают нам силу и вдохновляют на все. Они нас возвращают в реальную жизнь. Мы понимаем, что есть ради кого жить. Я всегда успокаивала учеников и спрашивала, как у них дела. С первого дня полномасштабной войны верила и верю в победу Украины. И призываю учеников не сдаваться, говорю им: "Дети, вы должны учиться. Мы должны военным показывать, что мы сильные".

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Илона Закутная: "Мы имеем целое поколение детей, которые почти не видели своих учителей вживую и не знают поименно одноклассников"



Директор школы №98 в Запорожье Илона Закутная / фото Илоны Закутной

Школа №98 в Запорожье также смогла организовать смешанное обучение, ведь ЮНИСЕФ восстановил укрытие в их учебном заведении. Директор Илона Закутная в начале полномасштабной войны сплотила коллектив и учеников. Она понимала: в такое время поддержка и общение очень важны. Педагог подчеркивала: дети – это движущая сила жизни, с которыми интересно делиться опытом и черпать что-то интересное от них. Именно ученики помогают ей осознать смысл бытия, вселяют веру, что жизнь продолжается. С первых дней войны самым большим вызовом для нее стало сохранить психоэмоциональную стабильность и веру в лучшее.

У нее за плечами – 33 года учительского опыта. Отмечает: в последние годы из-за COVID-19 и войны ученики долго учились онлайн. Такой формат значительно повлиял на их уровень знаний, умение коммуницировать и психологическое состояние. Педагог говорит: у нас есть целое поколение детей, которые почти не видели своих учителей вживую, и не знают поименно своих одноклассников.

До 2023 наша школа работала только онлайн. Благодаря ЮНИСЕФ у нас появилось полноценное укрытие и мы смогли снова принять детей на очное обучение. Сейчас ученики получают образование две недели очно, две – дистанционно. Но мы имеем наконец возможность работать с детьми вживую – и это вселяет веру в победу добра,

– отмечает директор.



Укрытие в школе №98 в Запорожье / фото Илоны Закутной

Школа – окно в нормальную жизнь в прифронтовом городе

И добавляет: Запорожье – прифронтовой город, расположен в 40 километрах от линии соприкосновения. В нем ежедневно часами продолжаются воздушные тревоги, нет света, иногда водоснабжения. Прошлой зимой из-за обстрелов и разрушений были проблемы с теплоснабжением. Поэтому эффективное онлайн-образование не всегда возможно.

В этих условиях школа становится центром не только образования, а прежде всего окном в нормальную жизнь, шансом социализироваться не только для детей, но и для их родителей. Мы гордимся, что смогли стать образовательной площадкой для 15 детей с инклюзией. Именно такие дети, как никто, нуждаются в коммуникационной интеграции. Ментальное здоровье формируется через социальное взаимодействие, живое общение. И школа является этим центром взаимодействия,

– уточняет Закутная.



Школа №98 в Запорожье / фото Илоны Закутной

Благодаря ЮНИСЕФ их школа теперь имеет отремонтированное укрытие. ЮНИСЕФ предоставил и много литературы о минной безопасности, поведении во время артобстрела. Дети из малообеспеченных семей ежегодно получают рюкзаки с необходимой канцелярией, компьютерную технику.

"Психоэмоциональная поддержка – это очень большая помощь, образовательные мероприятия, возможность для людей "переключиться". Мы вместе читаем и обсуждаем прочитанное, поем и смотрим фильмы, играем в тихие или подвижные командные игры. Я люблю свою работу и мне нравится взаимодействовать с детьми. Дети открытые. Искренние и более сильные, чем взрослые. Только благодаря им и держусь в это время", – отмечает педагог.

И акцентирует: каждая ситуация предоставляет тебе шанс и возможность проявить свои лучшие черты и свою силу, поэтому работаем с верой в будущее.

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Виктория Дудник: "Новые условия и очное обучение придают сил. Улыбки и благодарность детей помогают держаться"



Заместитель директора по учебно-воспитательной работе лицея №58 в г. Николаев Виктория Дудник / фото Виктории Дудник

Едва не потеряли шанс на полноценное обучение ученики еще одного учебного заведения в Николаеве. Николаевский лицей №58 (ранее №1) пострадал во время активных боевых действий в первые месяцы войны. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе лицея №58 Виктория Дудник рассказала: ЮНИСЕФ помог отремонтировать крыши, заменить окна и двери, отремонтировать помещения школы и укрытия, закупить школьную мебель.

Наша школа расположена в Корабельном районе, который сильно обстреливали с начала полномасштабной войны. Была угроза оккупации. Из города выехало 60% учеников. В феврале обучение в школах остановили: начались незапланированные каникулы. Лицей впоследствии обстреляли трижды. Условия в бомбоубежище были неподходящими для того, чтобы там получать образование,

– рассказала педагог.

Возобновили обучение в дистанционном формате старшеклассники только 1 апреля 2022 года. Очный формат был тогда для них невозможным.



Лицей №58 в г. Николаев / фото Виктория Дудник

"Этот формат не был нам чужд, но мы столкнулись с различными препятствиями: многие дети выехали за границу и не все могли оттуда получать образование в украинской школе дистанционно. И в 2022 году не все дети, которые были в Украине, могли присоединиться к онлайн-уроку из-за отсутствия связи. Из-за частых воздушных тревог и обстрелов, отключений света, ученики получили значительные образовательные потери", – отметила она.

И добавила, что ЮНИСЕФ отремонтировал лицею укрытие. Оно превратилось в современное и хорошо обустроенное пространство. Укрытие сейчас может вместить 120 человек, состоит из двух частей. Очное обучение возобновили только с 1 сентября 2024 года. Педагог говорит, что дети стали асоциальные, поэтому родители начали просить, чтобы их вернули на очное обучение, чтобы они могли общаться между собой.



Укрытие в лицее №58 г. Николаева / фото Виктории Дудник

Сейчас они на уроках не могут наговориться. Во время тревоги ученики имеют возможность учиться в укрытии. Там есть настольные игры, современная литература. Каждый день мы стойко преодолеваем препятствия. Диагностируем и консультируем школьников и предоставляем дополнительные консультации для преодоления образовательных потерь. Но новые условия и очное обучение нам придают сил. Улыбки детей и их благодарность поддерживают и помогают держаться,

– убеждает учительница.

Как очное обучение способствует преодолению образовательных потерь

Так, кроме содействия восполнению образовательных потерь, учебные заведения играют ключевую роль в социальном развитии детей, помогая им справляться с психосоциальными стрессами и травмами, вызванными войной.

Школа – это пространство, где дети могут поделиться своими чувствами со сверстниками и взрослыми не из семейного круга, которым доверяют, например, с учителями. При необходимости они могут направить этих детей к специалистам в сфере психического здоровья,

– отмечает глава Представительства ЮНИСЕФ в Украине Мунир Мамедзаде.

Поэтому команда ЮНИСЕФ продолжает помогать украинским ученикам во время войны получать качественное образование.

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Как ЮНИСЕФ помогает школам и ученикам преодолевать образовательные потери

ЮНИСЕФ сосредотачивает внимание на пяти ключевых направлениях для преодоления проблемы образовательных потерь. Их представители раскрыли эти секреты.

Во-первых, работают над тем, чтобы каждый ребенок имел доступ к безопасному очному обучению. Организация стремится сделать школы максимально безопасными, чтобы дети могли продолжать учиться. Благодаря финансированию ЕС, ЮНИСЕФ уже отремонтировал 143 укрытия в школах и детских садах, благодаря чему 48 000 учеников смогли продолжить обучение. При дополнительной поддержке ЕС, а также правительств Франции и Норвегии ЮНИСЕФ планирует сделать ремонт еще 26 укрытий в 2024 году. Все укрытия, отремонтированные ЮНИСЕФ – это дружественные к детям и безопасные пространства, которые обеспечивают ощущение комфорта и способствуют обучению.



ЮНИСЕФ помогает восстанавливать укрытия в школах Украины / фото Анжелы Пиляевой

Во-вторых, ЮНИСЕФ сотрудничает с Министерством образования и науки Украины и международными партнерами в оценке уровня обучения детей , что позволит лучше понять, какими именно учебными компетенциями детям сложно овладеть и кому из детей нужна индивидуальная поддержка.

ЮНИСЕФ сотрудничает с Министерством образования и науки Украины и международными партнерами , что позволит лучше понять, какими именно учебными компетенциями детям сложно овладеть и кому из детей нужна индивидуальная поддержка. В-третьих, предоставляют приоритет разработке и обеспечению доступности интересных учебных материалов по основным предметам: украинскому языку, математике и естественным наукам, чтобы обеспечить ученикам прочную базу.

предоставляют приоритет по основным предметам: украинскому языку, математике и естественным наукам, чтобы обеспечить ученикам прочную базу. В-четвертых , работают над повышением эффективности и качества преподавания , чтобы помочь детям максимально усвоить знания в условиях ограниченного учебного времени, особенно детям из прифронтовых регионов, где доступ к образованию ограничен.

, работают над , чтобы помочь детям максимально усвоить знания в условиях ограниченного учебного времени, особенно детям из прифронтовых регионов, где доступ к образованию ограничен. В-пятых, поддерживают психосоциальное здоровье детей, подчеркивая его важность наряду с восстановлением академической успеваемости.

ЮНИСЕФ сотрудничает с местными партнерами и государственными учреждениями для создания центров поддержки обучения на востоке и юге Украины, которые помогают детям восстановить знания, которые они потеряли за последние 4 года.

В этих центрах специально обученные учителя проводят дополнительные занятия по основным предметам, чтобы дети, которые больше всего пострадали от войны, могли восстанавливать знания. Кроме того, ЮНИСЕФ сейчас поддерживает внедрение системы онлайн-обучения для детей младшего и среднего школьного возраста, чтобы те, кто из-за ситуации с безопасностью не может лично посещать учебные заведения, все равно имели доступ к образованию.

Ведь педагоги и благотворители понимают: дети – наше будущее, ради них стоит бороться и жить!