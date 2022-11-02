Запрещали украинский, уничтожали учебники: как оккупанты русифицировали образование на Харьковщине

Россияне активно внедряли "русский мир" и продолжают это делать на захваченных территориях Украины. В частности, русифицируют сферу образования.

Начальник следственного областного управления полиции Сергей Болвинов рассказал, как именно оккупанты внедряли "русский мир" в регионе. Также о том, как им помогали местные коллаборанты.

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Как оккупанты русифицировали сферу образования на Харьковщине

По словам Болвинова, россияне и коллаборанты запрещали украинский язык, уничтожали и сжигали украинские учебники в школах, разрушили экспонаты в музее украиноведения в школе Изюма.

Также правоохранители открыли 12 дел в отношении коллаборантов-просветителей.

В Бабенково местная жительница согласилась стать директором школы, внедряла российские стандарты. А также отправила двух украинских учителей в Курск для получения методик, по которым они планировали учить детей,

– сообщил следователь.

Случаи образовательного колаборанства также зафиксировали в городах и селах:

Изюм;

Купянск;

Балаклея;

Боровая;

Волчанск;

Хотимля;

Яковенково;

Грушевка;

Бабенково;

Великикй Бурлук;

Малый Бурлук.

Некоторые из этих коллаборантов успели бежать из области вместе с оккупантами, но некоторые остались – и уже получают подозрения. Следователи начали работать с первых дней деоккупации,

– подчеркнул Болвинов.

Он также акцентировал, что украинским детям не нужны российские методики и учебники для получения знаний, а тем более российская пропаганда.

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