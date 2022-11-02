Запрещали украинский, уничтожали учебники: как оккупанты русифицировали образование на Харьковщине
Источник:Сергей Болвинов
Россияне активно внедряли "русский мир" и продолжают это делать на захваченных территориях Украины. В частности, русифицируют сферу образования.
Начальник следственного областного управления полиции Сергей Болвинов рассказал, как именно оккупанты внедряли "русский мир" в регионе. Также о том, как им помогали местные коллаборанты.
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Как оккупанты русифицировали сферу образования на Харьковщине
По словам Болвинова, россияне и коллаборанты запрещали украинский язык, уничтожали и сжигали украинские учебники в школах, разрушили экспонаты в музее украиноведения в школе Изюма.
Также правоохранители открыли 12 дел в отношении коллаборантов-просветителей.
В Бабенково местная жительница согласилась стать директором школы, внедряла российские стандарты. А также отправила двух украинских учителей в Курск для получения методик, по которым они планировали учить детей,
– сообщил следователь.
Случаи образовательного колаборанства также зафиксировали в городах и селах:
- Изюм;
- Купянск;
- Балаклея;
- Боровая;
- Волчанск;
- Хотимля;
- Яковенково;
- Грушевка;
- Бабенково;
- Великикй Бурлук;
- Малый Бурлук.
Некоторые из этих коллаборантов успели бежать из области вместе с оккупантами, но некоторые остались – и уже получают подозрения. Следователи начали работать с первых дней деоккупации,
– подчеркнул Болвинов.
Он также акцентировал, что украинским детям не нужны российские методики и учебники для получения знаний, а тем более российская пропаганда.
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Какие еще доказательства русификации обнаружили в Харьковской области
- В Харьковской области прокуроры изъяли дипломы российского образца и зарплату преподавателей в рублях. Такой был результат осмотра медицинского колледжа в Волчанске, сообщил Болвинов.
- Правоохранители также изъяли образовательную программу по стандартам России и список для получения российских сим-карт.
- Прокуроры также изъяли доказательства, которые используют в расследовании преступлений страны-агрессора и коллаборантов.
- Начальник следственного управления полиции Харьковской области рассказал и о бывших педагогах, которые становились на сторону врага и внедряли образовательный процесс россиян. Россияне уничтожали учебники, жгли их в котельных.
- Вместо этого внедряли свои российские книги, завозили их, агитировали о правильности образовательного процесса по российским стандартам.
- В противоположность педагогам-коллаборантам на деоккупированной части Харьковщины есть учителя, которые прятали украинские учебники в батареях, чтобы их не сожгли.
- Болвинов подчеркнул, что все преступники будут наказаны. А тем педагогам, которые не способствовали врагу, выразил благодарность.