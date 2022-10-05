"Зомбировали" детей: на деоккупированной территории Харьковщины нашли сотни российских учебников

Украинские военные продолжают освобождать оккупированные россиянами территории Украины. При этом повсюду выявляют признаки русификации.

Так, наши воины 3-й отдельной танковой Железной бригады нашли на освобожденной территории Харьковщины российские учебники. Оккупанты завезли эти книги в школы ради русификации украинских детей.

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Какие российские учебники "зомбировали" детей на Харьковщине

В одной из школ Харьковской области воины нашли учебники по истории, обществознанию, русскому языку и литературе. Большинство книг напечатаны в 2022 году.

Наши воины заявили, что особенно "красноречиво" оккупанты "расписали" учебники по "Истории России". Так, книги должны были "зомбировать" украинских детей информацией, искривленной государством-агрессором на свой манер. Мол, "Россия является крупнейшим мировым государством, которое пропагандирует мир и осуществляет миролюбивую внешнюю политику".



На освобожденной части Харьковщины нашли российские учебники / 3-я отдельная танковая Железная бригада

При этом наши воины уточнили, какие еще лживые тезисы содержат учебники оккупантов.

В учебниках есть информация о "признании "ДНР" и "ЛНР", "свержении законно избранного президента Януковича", "притеснении русского языка", обосновании нападения на Грузию, а слово "президент" перед фамилией Путина пишут с большой буквы, в отличие от званий представителей других стран,

– написали украинские защитники.



На освобожденной части Харьковщины нашли российские учебники / 3-я отдельная танковая Железная бригада

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