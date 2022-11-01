Объявили каникулы: оккупанты хотят вывезти украинских детей в Россию
Россияне продолжают терроризировать местное население на оккупированных территориях Украины. Не жалеют даже детей.
Мэр временно оккупированного Мелитополя в эфире национального телемарафона рассказал, как россияне издеваются над украинскими детьми. А также сообщил, что оккупанты собираются их вывозить в Россию.
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Оккупанты хотят вывезти детей в Россию
Федоров подчеркнул, что оккупанты устроили настоящий террор в Мелитополе. В частности, издеваются над украинскими детьми.
Со вчерашнего дня в Мелитополе россияне объявили каникулы и наших детей пытаются вывезти в оккупированный Крым, Краснодар или другие регионы России,
– сообщил Федоров.
Также он уточнил, что оккупанты уже поступали так на других захваченных территориях. В частности, вывезли 300 детей из Энергодара, Каменки до сих пор не вернули их.
Как идет обучение в оккупации
Мэр оккупированного Мелитополя рассказал, как учатся дети в школах города. По его словам, учащиеся приходят в школу, оккупанты их обыскивают. На уроках нельзя выходить на улицу. Родителей в школы не пускают.
Даже учителя, ставшие коллаборантами, подчеркнул Федоров, бегут из временно оккупированного Мелитополя. В городе уже закрыли две школы, потому что некому преподавать.
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Какая ситуация в Мелитополе в целом
- На захваченных территориях Украины российские оккупанты и дальше заставляют учителей русифицировать детей. Многие педагоги соглашаются и соответственно становятся коллаборантами. Однако успешное контрнаступление ВСУ заставляет предателей бросать свои рабочие места. Они ведь хорошо знают, что после деоккупации им грозит наказание за измену.
- Российские захватчики официально вводят так называемую "военную цензуру" на временно оккупированных территориях. Мирных жителей лишили свободы общения и доступа к достоверной информации.
- Сегодня также фиксируют на всех временно оккупированных территориях усиление террора.
родителей во время учебного процесса не пускают в школу и двери также на весь день закрывают.
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Федоров убежден, что в школах во временно оккупированных населенных пунктах учебный процесс "вообще невозможен".
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Украинские власти города всячески рекомендовали родителям не вести своих детей в школы.