Получают ли зарплату украинские учителя, оказавшиеся в российской оккупации
Часть территории Украины в результате полномасштабного вторжения России оказалась в оккупации. Там россияне всячески пытаются насаждать "русский мир".
Под давлением оказались в том числе и учителя. Их оккупанты заставляют стать коллаборантами и преподавать по российской программе.
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Получают ли преподаватели по ВТО зарплату
Первый заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко во время брифинга рассказал, что оказавшиеся в оккупации украинские учителя должны получать зарплату. Однако только те, кто не стали коллаборантами.
Чиновник также сообщил, что МОН своевременно перечисляет средства в местные бюджеты, чтобы педагоги могли получить зарплату.
Есть трудности с выплатой учителям в некоторых общинах. Это невозможно, потому что отсутствуют либо руководители управлений образования, либо человек, ставящий цифровую подпись,
– уточнил Витренко.
Однако, по словам замминистра, МОН вместе с военными администрациями решают этот вопрос. Поэтому значительных проблем с выплатами учителям, которые остались на временно оккупированных территориях и не стали коллаборантами, у МОН нет, заверил чиновник.
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Получат ли воины-педагоги зарплату
Ранее в Минобразования заверили мобилизованных педагогов, что во время службы в армии они будут получать среднюю учительскую зарплату. Однако недавно в Минэкономики сообщили, что педагогам, которые пошли служить в ВСУ по контракту, не будут платить эту зарплату. В Минобразования подтвердили эту информацию.
Сколько учеников из ВОТ учится в украинских школах
- Глава МОН Сергей Шкарлет сообщил, что почти 100 тысяч учеников из ВОТ учатся онлайн в более чем 1 тысяче украинских школ.
- Также министр рассказал, что в Украине почти 4 миллиона учеников получают образование в почти 13 тысячах школ.
- При этом почти 10 тысяч учебных заведений обучаются более 160 тысяч школьников-переселенцев.