В Харьковской области нашли российские дипломы и зарплату в рублях, которую платили учителям

Многие украинские педагоги после оккупации части нашего государства согласились сотрудничать с россиянами. Так, они русифицировали детей.

Немало предателей среди педагогов разоблачили на Харьковщине. На днях в области обнаружили новые доказательства внедрения российского образования на захваченной территории.

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В Харьковской области нашли доказательства русификации

В Харьковской области прокуроры изъяли очередные доказательства внедрения образования РФ. Это были дипломы русского эталона и зарплата преподавателям в рублях. Таков был результат осмотра медицинского колледжа в Волчанске.

Правоохранители также изъяли образовательную программу по стандартам России и список для получения российских сим-карт.

Оккупанты так спешили внедрить российское образование на Харьковщине, что забыли свой язык. В дипломах есть ошибка: "профессиональный колледж" они решили писать с одной буквой "с",

– сообщили в прокуратуре.

Прокуроры также изъяли доказательства, которые используют в расследовании преступлений страны-агрессора и коллаборантов.

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