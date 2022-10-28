Террор продолжается: в оккупированном Мелитополе россияне проверяют школьников

28 октября 2022 , 13:16
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Россияне продолжают терроризировать мирное население на оккупированных территориях Украины. Они не жалеют ни взрослых, ни детей.

Да, не имеют покоя и ученики в школах. Мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире национального телемарафона рассказал, что дети каждое утро проходят проверку.

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Школьников в Мелитополе обыскивают

По словам Федорова, во временно оккупированном Мелитополе россияне в школах каждое утро обыскивают учащихся.

Начало уроков было перенесено на пол часа. Все для того, чтобы обыскать детей: не принесли ли что-то с собой, что не нравится русским, в школу,
– отметил Федоров.

Он также добавил, что учителя-коллаборанты, которые согласились работать по российским программам, бегут из города. Да, в школе №13 уже некому преподавать: сбежали даже секретари и завхозы. Школу закрыли.

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Россияне уничтожили школу и детсад на Херсонщине

  • Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич сообщил, что россияне уничтожили Новокалужский учебно-воспитательный комплекс. Он объединял школу и детский сад.
  • На школьном дворе – воронки от снарядов. В здании взрывными волнами выбиты окна и двери. Она разрушена на 35 – 40%.
  • Здесь более 30 лет учили и воспитывали детей. В 2022 году, до полномасштабного нападения России, за партами получали знания 42 школьника. В детсаду познавали мир 12 воспитанников. УВК активно развивался, добавил глава Херсонщины.

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Какая ситуация с обучением на оккупированных территориях

  • Школьникам Бердянска, рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров, педагоги-предатели говорят отказаться от изучения украинского языка и литературы. При этом предлагается писать соответствующие заявления.
  • По словам мэра Мелитополя, все обещания гауляйтеров о том, что дети на оккупированных территориях смогут учить родной язык, ожидаемо оказались ложью.
  • Мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире национального телемарафона также рассказывал о том, что школы в Мелитополе "охраняют" вооруженные военные, в основном чеченцы. Утром после начала занятий они закрывают заведения на замок. Родителей в здание не пускают. В конце "учебного" дня после дополнительной проверки выпускают учащихся на улицу.
  • Также оккупанты сотнями вывозят детей в Россию, сообщил Федоров.
  • Российские захватчики вывозят маленьких жителей Запорожья в лагеря. Детей перемещают в временно оккупированный Крым и Краснодарский край России.
  • В частности, несовершеннолетних жителей Энергодара уже должны были вернуть домой. Впрочем, оккупанты позвонили родителям и приказали передать зимние вещи. Мэр Дмитрий Орлов отметил, что фактически маленькие украинцы стали заложниками российских террористов
  • Также учителя-коллаборанта бегут из школ оккупированного Мелитополя. Мэр Иван Федоров рассказал, что предатели почувствовали запах жареного.
  • В других школах, в которых организовали обучение по российской программе, тоже не хватает учителей.

Автор: Марія Волошин