Украинские студенты смогут бесплатно учиться в Германии: кто может подать заявку

Так, германская служба академических обменов DAAD предложила украинским студентам стипендии на обучение в Германии. Таким образом, она хочет поддержать талантливую молодежь из Украины.

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Кто может получить стипендию

Подать заявку на эти стипендии могут только магистры или аспиранты избранных специальностей. Таким образом, DAAD хочет помочь украинским студентам и выпускникам сделать возможным их пребывание в Германии. Стипендии на бакалаврские программы, дипломные и программы с государственным экзаменом не предлагают.

Как принять участие в конкурсе

Украинские студенты могут подавать заявление на второй год обучения при поступлении на первый курс двухлетней магистерской программы в немецком вузе. Но это условие не действует для обучения в сфере экономики.

К слову, магистры, которые будут учиться в немецком вузе, могут находиться в стране более 15 месяцев.

Для поступления в немецкий вуз необходим официальный языковой сертификат.

Если студент хочет определять уровень знания немецкого языка, он должен обратиться к ответственному за его регион лектора DAAD. При этом пройти индивидуальное собеседование.

Важно, что украинцы в рамках этой программы имеют преимущество. Им не нужно предоставлять рекомендательные письма, если такой возможности нет.

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Запрет выезда студентам-мужчинам на обучение за границу: коротко

Ранее действовало разрешение на пересечение границы тех студентов, которые учились в иностранных вузах до 24 февраля 2022 года.

Однако представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко сообщил, что военное руководство нашего государства отменило это разрешение еще 14 сентября этого года.

Запрет на выезд был введен из-за массовую подделку документов. Только в течение июля – августа обнаружили 600 человек с фейковыми документами на выезд на обучение за границу.

Студенты даже устроили акцию протеста у украинско-польской границы. Также на сайте президента зарегистрировали петицию с просьбой разрешить выезд за границу мужчинам от 18 до 60 лет, обучающимся в заграничных вузах. Она набрала 25 тысяч голосов, и теперь ее рассмотрит Президент Украины Владимир Зеленский.

Глава Минобразования Сергей Шкарлет при этом послал письмо зарубежным коллегам-министрам с просьбой помочь мужчинам-студентам из Украины, получающим образование в иностранных вузах. Министр предлагает перевести таких студентов на онлайн обучение или предоставить им перерыв в учебе на год.

Запрет будет действовать, пока в соответствующее постановление правительства №57 не внесут необходимые изменения.

Юристы советуют студентам обращаться в суд.

Какие новые возможности получили ученики и студенты в Украине

В Киево-Могилянской академии студентов будут учить блокчейну и криптобиржи

Университет вместе с европейской криптобиржей WhiteBIT создадут специальный курс.

Это будет курс по блокчейн-технологиям, регулированию виртуальных активов и обращению криптовалют.

Сейчас университет работает над введением изменений и созданием магистерской программы.