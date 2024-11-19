Новый, чрезвычайный подход: президент анонсировал важные образовательные цели на 2025 год

Украине нужен новый, чрезвычайный подход к образованию. Также очень важно, чтобы ученики получали образование в безопасных условиях.

Об этих и еще нескольких важных образовательных целях на 2025 год рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время представления Плана устойчивости в Верховной Раде 19 ноября. Об этом информирует 24 Канал.

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Бесплатное питание для всех учеников

В следующем году все украинские школьники будут питаться бесплатно. В этом году для украинских учеников начальной школы – с 1 по 4 класс – ввели бесплатное питание. В 2025 году эту инициативу распространят на всех учеников.

Я поручил правительству в следующем году обеспечить бесплатное питание для всех наших украинских школьников. Это важно,

– подчеркнул глава государства.

Программа поддержки образования для детей ветеранов

Зеленский также сообщил, что 2200 украинских ветеранов получили в этом году новое образование в центрах профессионально-технического образования.

В следующем году мы продолжим такие программы обучения. С 1 января будет действовать Программа поддержки образования для детей ветеранов. И это очень важно,

– акцентировал президент.

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Безопасность во всех школах

Зеленский также отметил важность безопасной образовательной среды в школах.

В Украине больше будут заботиться о безопасности. Максимальный приоритет – безопасность в учебных заведениях. Прежде всего – в школах по всей стране. Полицейские в школе и обществе – обязательно. Люди должны знать, кто гарантирует им и их детям безопасность,

– акцентировал Зеленский.

И добавил, что безопасный пункт Плана устойчивости предусматривает и детальную работу по укрытиям.

Это модернизация стандартов, реконструкция и строительство достаточного количества новых укрытий. Отдельно хотел бы отметить принципиально важный, довольно простой проект, который должен быть выполнен по всей Украине – это рамки и металлоискатели на входе в школы и все образовательные учреждения. Это одна из основ культуры безопасности,

– уточнил глава государства.

И подчеркнул, что чиновники, представители областной власти и местного самоуправления должны разработать четкие сроки реализации этого проекта ради безопасности всех украинских детей.

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Новый подход к образованию

Президент также отметил, что Украине нужен новый, чрезвычайный подход к образованию.

Должны обеспечить реализацию еще одной задачи – сохранения миллиона украинских детей, которые сейчас из-за войны находятся в разных уголках мира, в поле украинской культуры. Чтобы они остались в поле украинского национального бытия,

– заявил он.

И резюмировал: от надлежащего выполнения этой задачи зависит будущее нашего государства.