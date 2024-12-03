"Советская система": образовательный омбудсмен высказалась об олимпиадах и сравнении школ

Руководительница Офиса образовательного омбудсмена Надежда Лещик убеждена, что в Украине не должны существовать рейтинги учебных заведений, где учитывают количество мест, занятых учениками или учителями на конкурсах или олимпиадах. Не стоит сравнивать школы по результатам побед учеников.

Об этом информирует 24 Канал з ссылкой на УП. Лещик при этом отметила, что такой же позиции придерживается и относительно национального мультитеста.

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Что образовательный омбудсмен думает об олимпиадах и сравнении школ

Образовательная омбудсмен отметила, что можно отмечать тех, кто победил, но сравнивать одну школу с другими не стоит.

Есть заведения, в которых очень много детей с особыми образовательными потребностями, есть заведения, которые расположены в районах с повышенной преступностью, где большой процент детей из семей, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах, и эти дети не участвуют в олимпиадах и конкурсах,

– заявила Лещик.

И добавила: главное, чтобы дети социализировались и интегрировались в общество, вели полноценную жизнь.

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Надежда Лещик рассказала о дополнительной нагрузке на учителей

Также Лещик высказала свое мнение о проведении в школах различных конкурсов и олимпиад, что создает для учителей дополнительную значительную нагрузку. Она считает, что в нашем государстве часто нарушают академическую свободу учителя: педагогов заставляют проводить тематические мероприятия по определенным событиям и отчитываться о них, а также проходить онлайн-курсы и получать за них сертификаты. Но принуждения быть не должно.

Школам можно присылать предложения, а учителя уже имеют право выбирать, какое мероприятие или олимпиаду проводить, участвовать или не участвовать. А у нас такие вещи делают в приказном порядке и требуют отчетности. Это советская система,

– говорит омбудсмен.

Она рассказала, что в странах Запада такого нет: там просто учат детей, а мероприятия проводят только по желанию педагогов, детей или родителей.

Это все – довольно большая нагрузка, которой не должно быть, особенно во время войны. Из-за этого мы имеем перегрузки учителей: они, кроме своих прямых обязанностей обучать детей, должны делать еще очень много всего, а во время войны нагрузка только увеличилась. Это стрессовая работа. Учителей наоборот надо разгружать,

– резюмировала Лещик.

Ранее мы информировали о том, какие зарплаты получают учителя в государственных и частных школах. Об этом читайте по ссылке.