Обучение и каникулы в Украине: сколько школ работают, а какое количество – на каникулах

В Украине из-за экономии теплая часть школьников не уйдет на осенние каникулы. В то же время другие ученики наоборот идут на отдых из-за атак россиян на энергетические объекты нашей страны.

Глава Минобразования Сергей Шкарлет рассказал, как учатся дети в Украине. Также уточнил, сколько школ возобновляет работу после каникул.

Важно Как учиться онлайн, если нет света: в Минобразования ответили

Как работают школы в Украине

​Сегодня, 31 октября, ученики более 7 тысяч школ вернулись к учебе после осенних каникул, уточнил министр. В то же время на недельный отдых пошли ученики столичных школ и некоторых школ в областях.

Всего с 31 октября по 6 ноября осенние каникулы будут продолжаться в 2 тысячах 234 школах,

– отметил Шкарлет.

В почти 3,6 тысячи школ – а это почти 30% из всех – осенние каникулы перенесли на зиму.

Окончательное решение об отдыхе учеников принимает педсовет и согласовывает приказом директор школы, добавил глава МОН.

Читайте В одном из городов Западной Украины учеников отправляют на каникулы

Как сейчас идет обучение в школах Украины