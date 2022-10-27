Как эффективно снизить тревожность и сконцентрировать внимание
Источник:НУШ
Полномасштабная война оказала значительное влияние на обучение в Украине. Большинство детей вынуждены получать образование дистанционно.
А это существенно сказывается на качестве образования и желании детей учиться. Тем не менее ситуацию можно исправить благодаря нескольким упражнениям.
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Как снизить тревожность и сконцентрировать внимание
Специалисты говорят, что онлайн-обучение все-таки привело к повышению тревожности у детей и взрослых. А это значительно усложнило управление классом. Поэтому важно время от времени предлагать детям упражнения по возвращению концентрации и внимания. При этом такие, которые они смогут использовать самостоятельно и вне учебы.
Упражнения для снижения тревожности и концентрации внимания
- Дыхание
Это упражнение используют и военные, и врачи, и артисты. Чтобы заземлиться, сделайте вдох, сосчитайте до четырех, задержите дыхание – до четырех и выдохните – до шести.
- Пять чувств
Надо сделать пять глубоких вдохов и выдохов. Затем обратить внимание на пять определенных вещей вокруг себя, прикоснуться к четырем предметам, различить три звука, почувствовать два запаха и один вкус.
- Визуализация
Можно предложить детям в деталях упомянуть место, где они любят бывать. Это упражнение помогает снизить уровень тревожности.
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Как не потерять мотивацию к обучению
Чтобы не потерять мотивацию к обучению, детям стоит:
- соблюдать режим дня;
- иметь свободное от учебы время;
- иметь хороших друзей и с удовольствием общаться с одноклассниками;
- доверять родителям и педагогам;
- любить, ценить и уважать себя;
- развивать свои навыки и способности.