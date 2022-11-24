В Полтаве меняют форму обучения детей в школах и садиках

Все больше школьников в нашем государстве уходят на вынужденные каникулы или учатся онлайн. Все из-за ракетных обстрелов Россией Украины 23 ноября.

Так, в детсадах и школах Полтавы меняют форму обучения. Об этом сообщил мэр города Александр Мамай.

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Как будут учиться дети в Полтаве

По словам Мамая, с 25 ноября школы и садики города переводят на дистанционную форму обучения.

Все потому, что в заведениях нет отопления и электроэнергии, сообщила представитель Полтавского городского совета Алина Рябокинь Общественному. Отсутствует оно из-за ракетных обстрелов со стороны России 23 ноября.

При этом мэр заявил, что эти меры вынуждены. Также просит горожан относиться с пониманием к ситуации.

Пока такой формат обучения будет действовать в Полтавской общине, неизвестно.

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Как будут учиться дети в Украине

Чернигов

Начальник городского управления образования Черниговского горсовета Василий Билогура рассказал, что школы и садики города не будут работать до 28 ноября.

Он подчеркнул, что это связано с массированными обстрелами энергетической инфраструктуры страны 23 ноября.

Решение о том, как будут работать школы и садики с 28 ноября, будут приниматься 27 ноября.

Киев

Мэр столицы Украины Виталий Кличко рассказал, что сегодня, 24 ноября, столичные учебные заведения работают.

Школьники учатся как офлайн, так и онлайн. Садочки работают очно.

При этом родители самостоятельно принимают решение относительно того, вести ребенка в учебное заведение или оставить дома.

Также разработан алгоритм действий на случай, если воздушная тревога была объявлена до начала обучения.

Ровно

Мэр Ровно Александр Третьяк сообщил, что обучение в школах и садах прекращают до конца недели.

Педагоги сообщили родителям об изменениях.

Также добавил, что все занятия в учебных заведениях тоже отменили.

школам Кировоградской области рекомендуют уйти на каникулы. Директор областного департамента образования и науки Эльза Лещенко рассказала, сколько могут отдыхать ученики.

Кировоградская область