Ситуация в городе

Украинская Одесса занимала и занимает в планах российских оккупантов важное место. Враг готовил большую десантную операцию против города, но из-за решительного сопротивления украинцев и собственной глупости упустил время на старте большого вторжения и потерял любые шансы захватить Одессу.

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После позорного бегства россиян с острова Змеиный вся территория Одесской области находится под полным контролем ВСУ, сейчас российские танки не угрожают Одесской области – оккупантов остановили еще весной под Николаевом и отбросили к Херсону, и сейчас они больше думают, как им жить без мостов, чем о наступлении. Также под бдительным контролем находятся террористы, остающиеся на территории Молдовы в российском анклаве в Приднестровье.

Одесский ответ оккупантам:

Впрочем, безопасной Одессу не назовешь – как и всю Украину, ведь россияне продолжают обстреливать украинские города и не особо различают гражданские и военные объекты, более того, похоже, террор против украинцев является для них первоочередной задачей. Иначе сложно объяснить обстрелы жилых домов, школ, торговых центров и остановок общественного транспорта.

К сожалению, Одесса не исключение – город остается целью для вражеских ракет, россия запускает их из акватории Черного моря, всего за 200 – 300 км от города. Украинская ПВО уничтожает большинство вражеских "гостинцев", однако 100-процентных гарантий безопасности в таких условиях быть не может.

Что с укрытиями в школах

В Одессе только 33 школы из 122 (т.е. 27%) оказались пригодными для очного обучения.

Это значительно контрастирует с другими городами Украины, например, во Львове этот показатель составляет 84%, а в целом по Одесской области 75%. Похоже, городские власти Одессы решили здесь явно сэкономить и действовать по принципу – не было бы счастья, да несчастье помогло.

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Однако, даже при наличии бомбоубежища или укрытия поблизости – риск достаточно велик.

Одесса и Одесчина – первые на пути полета российских ракет, поэтому время на эвакуацию будет ограничено. У россиян на вооружении есть сверхзвуковые ракеты (к счастью, в ограниченном количестве), которые сложно обнаружить радарам, поэтому воздушная тревога может просто не сработать.

Учебный процесс в Одессе – выбор за родителями

Новый учебный год в Одессе начнется в школах 1 сентября 2022 года. Форма обучения будет смешанной. Это значит, что родителям нужно определиться, как будет учиться их ребенок, очно или дистанционно, и уведомить руководство школы.

Готовим укрытие, готовимся к организации проведения занятий для работников. Вопрос очного посещения школы детьми будем решать вместе и каждый в отдельности за своего ребенка. Система образования города будет готова и к очному, и к смешанному, и к дистанционному обучению,

– директор Департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич о подготовке города к 1 сентября.

Учитывая угрозу российских ракетных обстрелов, абсолютное большинство родителей (95%) выбирают вариант онлайн-обучения. Однако есть те дети, родители которых дали согласие на обучение офлайн. Они будут объединены в новые классы.

Мы максимально сокращаем время пребывания в школе. Часть предметов будет вынесена на дистанционное обучение. Математика, иностранный язык, украинский язык и литература, физика, химия, история Украины и еще несколько предметов очно,

– директор Департамента образования и науки Елена Буйневич об организации учебного процесса в Одессе.

По состоянию на 1 июня 2022 года в первые классы школ Одессы уже зачислили более 8 тысяч детей, из них 141 ребенок – из семей переселенцев. Медицинские документы родители могут подать в учебные заведения до 25 августа.

Устроить детей в одесские школы могут также внутренне перемещенные особы. Для этого необходимо обратиться в районные отделы образования Одессы. Местная регистрация при этом не требуется.

Дистанционное образование

Также сохранится дистанционная форма обучения. В Одессе разработали целую платформу для дистанционного образования. Она достаточно удобна и доступна, единственный ее недостаток – лицо мэра на стартовой странице.

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С началом российского вторжения из Одессы выехало немало семей, некоторые из них до сих пор остаются за границей, однако хотят учиться в Украине – в родной школе, но дистанционно. При этом в большинстве стран Европы обучение в школе обязательно для детей, поэтому для родителей это может быть проблемой, ведь перегружать ребенка не стоит.

Если страна, в которой вы находитесь, не требует обучения ребенка в местной школе, вполне возможно обучение дистанционно в Одессе. В августе будет определено, есть ли такая возможность именно в вашей одесской школе или Вам будет предложена другая,

– Елена Буйневич объяснила, могут ли дети беженцев дистанционно учиться в одесских школах.

Дистанционная форма обучения будет организована на базе учебных заведений:

2, 3 и 4 классы – гимназия №118, тел.: 068-787-53-12;

гимназия №118, тел.: 068-787-53-12; 5 классы – лицей №122, тел.: (048) 753-00-85;

лицей №122, тел.: (048) 753-00-85; 6, 7, 8 и 9 классы – лицей №81, тел.: (048) 263-43-28;

лицей №81, тел.: (048) 263-43-28; 10 и 11 классы – лицей №5, тел.: (048) 764-12-31.

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Это навсегда?

Как отмечают одесские чиновники, такая схема обучения будет действовать на период военного времени, после победы Украины и изгнания оккупантов дети вернутся к привычному для них обучению.

Будем надеяться, что это произойдет уже в 2022/2023 учебном году.

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